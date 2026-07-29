Live TV

Volodimir Zelenski: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”. Ce pregătește acum liderul de la Kremlin

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-06-30 102743
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin a pierdut inițiativa în război, dar refuză în continuare încetarea focului, în pofida pierderilor militare suferite de Rusia. După întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, liderul de la Kiev a avertizat că Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare și a afirmat că presiunea militară asupra Moscovei trebuie să continue, potrivit Kyiv Independent.

Președintele rus a pierdut inițiativa în războiul împotriva Ucrainei, dar refuză să accepte o încetare a focului, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News pe 28 iulie.

Declarațiile lui Zelenski au venit după o zi aglomerată la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă, și a participat la funeraliile regretatului senator Lindsey Graham.

„Acum, inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin. Iar aceasta este principala schimbare”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a pus această evoluție pe seama progreselor rapide ale sectorului tehnologic de apărare al Ucrainei, a eforturilor de reducere a pierderilor de pe front și a sprijinului oferit de aliați, inclusiv de Lindsey Graham, care a susținut introducerea unor sancțiuni împotriva Rusiei.

Zelenski a afirmat că Ucraina trebuie să continue să lovească obiective militare importante pentru a exercita presiuni asupra lui Putin și a-l determina să accepte o încetare a focului. Potrivit liderului ucrainean, Ucraina, Donald Trump și Europa urmăresc același obiectiv: reluarea demersurilor diplomatice și încheierea unui acord de încetare a focului între Kiev și Moscova. Singurul obstacol, susține Zelenski, este Putin.

„Vrem să oprim acest război. (...) Cerem în fiecare zi oprirea războiului sau, cel puțin, negocierea unei încetări temporare a focului, pentru a le oferi diplomaților posibilitatea de a negocia”, a declarat Zelenski.

„Dar Putin nu vrea, iar aceasta este problema. De aceea trebuie să răspundem, să fim duri și puternici”, a adăugat el.

După întâlnirea cu Trump de la Casa Albă, Zelenski a declarat că discuțiile s-au concentrat asupra acordării unor licențe pentru producerea de interceptoare Patriot și asupra planurilor privind reluarea negocierilor diplomatice cu Moscova. O persoană familiarizată cu subiectul declarase anterior pentru Kyiv Independent că cei doi lideri urmau să discute o propunere de încetare a atacurilor aeriene, care ar urma să fie prezentată ulterior părții ruse.

Zelenski i-a spus lui Hannity că a fost „o întâlnire foarte bună” și că Trump „a acceptat să ne acorde licențe pentru sistemele Patriot”.

Perspectivele obținerii chiar și a unei încetări parțiale a focului ar putea fi însă afectate de opoziția Kremlinului. Zelenski a susținut că Rusia pierde lunar 30.000 de militari în Ucraina, dar a afirmat că nici măcar aceste pierderi uriașe nu au influențat poziția lui Putin.

Liderul ucrainean a avertizat că Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare, ceea ce demonstrează, în opinia sa, lipsa de interes a președintelui rus pentru încheierea păcii.

Întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să renunțe, în cadrul unui acord de pace cu Rusia, la teritorii pe care le controlează, Zelenski a reiterat că este necesară mai întâi o încetare a focului, înainte ca orice negociere să poată începe.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
Vladimir Putin.
2
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
3
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Joe Biden
4
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
pompa carburanti
5
Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea...
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Digi Sport
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski si trump, alaturi de consilieri, in biroul oval
Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru rachetele interceptoare Patriot, anunță Volodimir Zelenski
incendiu riazan
Incendiu la un centru logistic al Wildberries din orașul rus Riazan, după un atac cu drone
Evgheni Khmara
Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu
Russia Putin
Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina. Întrebarea este dacă va intensifica presiunea asupra lui Putin (analist)
Vladimir Putin.
Sancțiuni record împotriva Rusiei. Cum vrea Uniunea Europeană să-l forțeze pe Putin la negocieri de pace
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 30th July, 2025: Dragos Pislaru, Romanian Minister of Investments and European Projects, holds a press conference one month after taking office, at the Ministry headquarters in Bucharest. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Pîslaru anunță încă două săptămâni de negocieri cu sindicatele pe...
aparate f-16 in zbor
Alertă în Tulcea: mai multe ținte aeriene au fost depistate aproape...
INSTANT_CURIE_ARSENI_GREVA_SANITAS_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A doua zi de grevă în Sănătate. Sindicatele acuză scăderi salariale...
sigla pnl
Scandalul din PNL ajunge iar în instanță. Liderii demiși ai...
Ultimele știri
„Am crezut că voi muri”. Mărturii din infernul cutremurului care a devastat Japonia: zeci de oameni, prinși sub dărâmături
Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale”. Misiunea salvatorilor români, prelungită cu încă două săptămâni
Gest rar de disidență în Iordania: sute de personalități se pronunță împotriva prezenței trupelor SUA pe teritoriul regatului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care...
Fanatik.ro
Lovitură totală pentru CFR Cluj! Clubul riscă să nu mai poată juca pe propriul stadion din cauza datoriilor
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
Adevărul
Concursul pentru directorii de școli revine, dar nu va aduce liderii de care are nevoie educația
Playtech
Orașul din inima României care câștigă tot mai multă importanță strategică. Investiţiile care îl transformă...
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
Pro FM
Jennifer Lopez și fostul soț al lui Nicole Kidman, tot mai apropiați. Prietenii rup tăcerea: „Nu mai este un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
A depășit „Super Mario Galaxy Movie”! „Toy Story 5” devine filmul cu cele mai mari încasări din 2026
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii: Când își vor recupera pensionarii banii reținuți ca CASS la pensie? „Fără cereri”!
Digi FM
"Are instinctul de supraviețuire al unui cartof". Cu ochii în telefon, un turist n-a văzut ursul care i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
O femeie este anchetată după ce a mângâiat un aligator sălbatic în Florida. Imaginile sunt virale
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua de naștere pe plajă. Surpriza care s-a încheiat cu o plafonieră spartă