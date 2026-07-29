Volodimir Zelenski: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”. Ce pregătește acum liderul de la Kremlin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin a pierdut inițiativa în război, dar refuză în continuare încetarea focului, în pofida pierderilor militare suferite de Rusia. După întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, liderul de la Kiev a avertizat că Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare și a afirmat că presiunea militară asupra Moscovei trebuie să continue, potrivit Kyiv Independent.

Președintele rus a pierdut inițiativa în războiul împotriva Ucrainei, dar refuză să accepte o încetare a focului, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News pe 28 iulie.

Declarațiile lui Zelenski au venit după o zi aglomerată la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă, și a participat la funeraliile regretatului senator Lindsey Graham.

„Acum, inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin. Iar aceasta este principala schimbare”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a pus această evoluție pe seama progreselor rapide ale sectorului tehnologic de apărare al Ucrainei, a eforturilor de reducere a pierderilor de pe front și a sprijinului oferit de aliați, inclusiv de Lindsey Graham, care a susținut introducerea unor sancțiuni împotriva Rusiei.

Zelenski a afirmat că Ucraina trebuie să continue să lovească obiective militare importante pentru a exercita presiuni asupra lui Putin și a-l determina să accepte o încetare a focului. Potrivit liderului ucrainean, Ucraina, Donald Trump și Europa urmăresc același obiectiv: reluarea demersurilor diplomatice și încheierea unui acord de încetare a focului între Kiev și Moscova. Singurul obstacol, susține Zelenski, este Putin.

„Vrem să oprim acest război. (...) Cerem în fiecare zi oprirea războiului sau, cel puțin, negocierea unei încetări temporare a focului, pentru a le oferi diplomaților posibilitatea de a negocia”, a declarat Zelenski.

„Dar Putin nu vrea, iar aceasta este problema. De aceea trebuie să răspundem, să fim duri și puternici”, a adăugat el.

După întâlnirea cu Trump de la Casa Albă, Zelenski a declarat că discuțiile s-au concentrat asupra acordării unor licențe pentru producerea de interceptoare Patriot și asupra planurilor privind reluarea negocierilor diplomatice cu Moscova. O persoană familiarizată cu subiectul declarase anterior pentru Kyiv Independent că cei doi lideri urmau să discute o propunere de încetare a atacurilor aeriene, care ar urma să fie prezentată ulterior părții ruse.

Zelenski i-a spus lui Hannity că a fost „o întâlnire foarte bună” și că Trump „a acceptat să ne acorde licențe pentru sistemele Patriot”.

Perspectivele obținerii chiar și a unei încetări parțiale a focului ar putea fi însă afectate de opoziția Kremlinului. Zelenski a susținut că Rusia pierde lunar 30.000 de militari în Ucraina, dar a afirmat că nici măcar aceste pierderi uriașe nu au influențat poziția lui Putin.

Liderul ucrainean a avertizat că Putin pregătește un nou val masiv de mobilizare, ceea ce demonstrează, în opinia sa, lipsa de interes a președintelui rus pentru încheierea păcii.

Întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să renunțe, în cadrul unui acord de pace cu Rusia, la teritorii pe care le controlează, Zelenski a reiterat că este necesară mai întâi o încetare a focului, înainte ca orice negociere să poată începe.

Editor : Ș.A.