Volodimir Zelenski merge într-o vizită în Franța. Este ce-a de noua deplasare la Paris de la începutul războiului

Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, într-o vizită menită ”să reafirme angajamentul Franţei alături de Ucraina” şi ”să menţină dinamica activităţii angajate în problema garanţiilor de securitate” destinate Kievului, anunţă vineri Palatul Élysée.

Este vorba despre cea de a noua vizită a lui Volodimir Zelenski în Franţa de la începutul Războiului din Ucraina, lansat de Rusia în februarie 2022, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ea va ”permite să se reafirme angajamentul Franţei alături de Ucraina pe termen lung şi să se întreţină dinamica activităţiiangajate în problema garanţiilor de securitate”, în cadrul ”Coaliţiei (ţărilor) vor” să susţină Kievul, precizează preşedinţia franceză.

Ea va permite, de asemenea ”discuţii despre mizele cooperării bilaterale în domeniile energetice, economic şi apărării”.

Editor : A.C.