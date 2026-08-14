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Volodimir Zelenski nu reușește să găsească un candidat pentru funcția de ambasador al Ucrainei în SUA. „Teamă de administrația Trump”

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se confruntă cu dificultăți în căutarea unui nou ambasador al Ucrainei în SUA după demiterea Olgăi Stefanîșina.

Zelenski a luat inițial în considerare posibilitatea de a o numi pe fosta prim-ministră Iulia Sviridenko în funcția de ambasador în SUA. Cu toate acestea, ea a refuzat.

„Nu este un secret că am mizat pe Iulia Sviridenko și i-am propus funcția de ambasador în Statele Unite”, a declarat președintele la sfârșitul lunii iulie.

El a subliniat că dorește să aibă la Washington o persoană cu cea mai înaltă calificare posibilă – la nivelul unui viceprim-ministru, ministru sau prim-ministru.

Cu toate acestea, după refuzul lui Sviridenko, găsirea unui candidat potrivit s-a dovedit a fi dificilă. Potrivit unor surse citate de publicație, potențialii candidați se tem de condițiile de muncă și de necesitatea de a interacționa cu administrația imprevizibilă a președintelui american Donald Trump.

Fosta viceprim-ministră și deputată Ivanna Klimpush-Tsintsadze a declarat că ucrainenii influenți ar putea să nu dorească această funcție din cauza temerilor că nu vor avea suficientă libertate pentru a lucra eficient.

În același timp, fostul diplomat ucrainean a subliniat că ar fi o exagerare să se spună că nu există deloc candidați interesați.

„Desigur, există persoane care își doresc acest post, dar nu există nimeni care să îndeplinească cu adevărat cerințele”, a afirmat el.

Politico subliniază că absența prelungită a unui ambasador în SUA ar putea deveni o problemă serioasă pentru Ucraina tocmai în momentul în care la Washington se vor lua decizii privind armamentul, apărarea antiaeriană, informațiile de intelligence și eventualele condiții ale negocierilor de pace.

În același timp, deputatul Iaroslav Iurchișin a sugerat că Zelenski ar putea să nu numească un nou ambasador până la alegerile intermediare din SUA.

„Va fi greu să se aprecieze cine se va integra cel mai bine în peisajul politic până când aceste alegeri nu vor avea loc”, a spus el.


Editor : Sebastian Eduard

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