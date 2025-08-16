Live TV

zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Moscova spune că nu s-a discutat despre o întâlnire trilaterală Trump a stabilit cu Putin că războiul se va încheia cu schimburi de teritorii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska.

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu preșeședintele SUA. Am început cu discuții bilaterale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de discuții bilaterale cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este adecvat în acest sens.

Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris Zelenski pe X.

Anterior, Casa Albă anunțase că Donald Trump l-a sunat pe Volodimir Zelenski, de la bordul Air Force One, în timpul zborului de întoarcere din Alaska, pentru a-i transmite ce a discutat cu Vladimir Putin. 

Moscova spune că nu s-a discutat despre o întâlnire trilaterală

Subiectul privind o eventuală reuniune trilaterală între preşedinţii american, rus şi ucrainean nu a fost discutată de Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul desfăşurat în Alaska, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov, transmite sâmbătă Reuters, care citează agenţia de presă rusă TASS.

Uşakov a adăugat că nu ştie când se vor întâlni din nou preşedintele SUA şi omologul său rus.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului de Securitate Naţională rus, Dmitri Medvedev, fost premier şi fost preşedinte al Federaţiei Ruse, a spus că summitul Trump-Putin a arătat că negocierile sunt posibile fără condiţii prealabile, în timp ce Moscova îşi continuă operaţiunile de pe frontul din Ucraina.

Trump a stabilit cu Putin că războiul se va încheia cu schimburi de teritorii

Preşedintele a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA.


Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre concesiile teritoriale care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este un punct de înţelegere cu Vladimir Putin.

„Ei bine, cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat şi acestea sunt puncte asupra cărora am căzut în mare parte de acord”, a spus el. „De fapt, cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă”, a adăugat Trump, notează Agerpres.

Preşedintele american l-a numit pe Putin un „tip puternic” şi „dur ca naiba”, dar a spus că întâlnirea a fost pozitivă.

„Cred că suntem destul de aproape de final. Şi uite, Ucraina trebuie să fie de acord cu asta”, a adăugat el.

Trump a avut şi un sfat pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Întrebat de Sean Hannity ce sfat are pentru Zelenski, Trump a spus:

„Trebuie să facă o înţelegere. Da. Uite, Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu. Sunt soldaţi grozavi”.

Totodată, potrivit CNN, Trump a semnalat că va amâna impunerea de noi sancţiuni sau alte „consecinţe severe” împotriva Rusiei, după ce a concluzionat că întâlnirea sa de vineri cu Putin a decurs „foarte bine”.

„Datorită a ceea ce s-a întâmplat astăzi (vineri - n.r.), cred că nu trebuie să mă gândesc la asta acum”, a explicat Trump în interviul de la Fox News. „Poate că va trebui să mă gândesc la asta peste două săptămâni sau peste trei săptămâni sau ceva de genul acesta, dar nu trebuie să ne gândim la asta chiar acum”, a adăugat el.

La un moment dat, Trump ameninţase că va impune sancţiuni dure Rusiei la începutul acestei luni pentru a-l presa pe Putin să oprească războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Dar Trump a revenit asupra acestui termen limită după ce Putin a fost de acord cu o întâlnire faţă în faţă.

În timpul interviului, Trump a refuzat să detalieze care sunt ultimele puncte care împiedică încheierea unui acord, spunând doar că vrea „să vadă ce putem face”.

Preşedintele Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a acordat „astăzi nota 10” pe o scară de la unu la 10.

„Deci cred că întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a insistat Trump, citat de CNN. 

VIDEO&FOTO Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”

