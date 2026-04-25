Volodimir Zelenski propune Azerbaidjanul ca loc de desfășurare pentru următoarea rundă de negocieri cu Rusia: „Suntem pregătiţi”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Azerbaidjan, a propus sâmbătă ca următoarea rundă de negocieri cu Rusia să se desfăşoare în această ţara din Caucaz, informează EFE.

„L-am informat pe preşedintele Azerbaidjanului că suntem pregătiţi pentru negocieri trilaterale (în ţara sa)”, a declarat preşedintele ucrainean după o întâlnire cu liderul azer Ilham Aliyev în oraşul Gabala.

El a adăugat că „anterior, astfel de negocieri au avut loc în Turcia”, un aliat al Azerbaidjanului, iar „ulterior, cu participarea partenerilor americani, negocierile au avut loc în Elveţia”.

„Dacă Rusia este deschisă către diplomaţie, suntem în mod firesc pregătiţi să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan în viitorul apropiat”, a declarat şeful statului ucrainean. În acest sens, el a afirmat că „este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept”.

„Apreciem foarte mult rolul partenerilor noştri în medierea acestui proces”, a concluzionat Volodimir Zelenski.

Azerbaidjanul a găzduit mai multe întâlniri între înalţi oficiali militari ai NATO şi reprezentanţi ai armatei ruse între 2017 şi 2020.

Citește și:

Val de atacuri rusești asupra Ucrainei, noaptea trecută, cu 660 de drone și rachete. 5 morți și 34 de răniți

„Incident grav”. Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați, o alta în județul Tulcea. Prima a fost detonată

Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
nicusor dan face declaratii
4
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Te-ar putea interesa și:
drona galati2
„Incident grav”. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați, o alta în județul Tulcea. Prima a fost detonată de specialiști
ucraina
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei, noaptea trecută, cu 660 de drone și rachete. 5 morți și 34 de răniți
drona
Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
baza drone rusoa
Imagini din satelit arată că Rusia și-a modernizat o bază de lansare pentru noile drone cu reacție, folosite pentru a ataca Ucraina
friedrich merz face declaratii
Propunerea lui Merz după ce Zelenski a spus că Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE
Recomandările redacţiei
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după drona prăbușită în Galați: Condamn ferm...
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a...
oana toiu face declaratii
Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE după incidentul...
Emmanuel Macron laudă clauza de apărare reciprocă a UE, spunând că este mai puternică decât Articolul 5 NATO. „Este beton”
Iranul ameninţă că va răspunde blocadei americane asupra porturilor sale, pe care o califică drept "piraterie"
Se vor introduce limitări în comerţul cu maşini second hand: câte mașini ar putea aduce/înmatricula o persoană
Citește mai multe
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
Adevărul
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Avocat nevăzător, propus ministru în viitorul guvern al Ungariei condus de Péter Magyar
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”