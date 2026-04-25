Volodimir Zelenski propune Azerbaidjanul ca loc de desfășurare pentru următoarea rundă de negocieri cu Rusia: „Suntem pregătiţi”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Azerbaidjan, a propus sâmbătă ca următoarea rundă de negocieri cu Rusia să se desfăşoare în această ţara din Caucaz, informează EFE.

„L-am informat pe preşedintele Azerbaidjanului că suntem pregătiţi pentru negocieri trilaterale (în ţara sa)”, a declarat preşedintele ucrainean după o întâlnire cu liderul azer Ilham Aliyev în oraşul Gabala.

El a adăugat că „anterior, astfel de negocieri au avut loc în Turcia”, un aliat al Azerbaidjanului, iar „ulterior, cu participarea partenerilor americani, negocierile au avut loc în Elveţia”.

„Dacă Rusia este deschisă către diplomaţie, suntem în mod firesc pregătiţi să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan în viitorul apropiat”, a declarat şeful statului ucrainean. În acest sens, el a afirmat că „este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept”.

„Apreciem foarte mult rolul partenerilor noştri în medierea acestui proces”, a concluzionat Volodimir Zelenski.

Azerbaidjanul a găzduit mai multe întâlniri între înalţi oficiali militari ai NATO şi reprezentanţi ai armatei ruse între 2017 şi 2020.

