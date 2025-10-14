Live TV

Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk

Presser After Hybrid Meeting of The Volunteer Coalition - Paris
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.

El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, relatează un corespondent Ukrinform, potrivit News.ro. 

Întrebat despre posibilele opţiuni de finanţare pentru rachetele Tomahawk, Zelenski a sugerat trei opţiuni. „O opţiune este programul PURL [Lista priorităţilor Ucrainei] al NATO.

Prin acest mecanism, NATO achiziţionează diverse tipuri de arme din SUA cu fonduri proprii şi apoi ne transferă ceea ce avem nevoie”, a spus Zelenski.

A doua sursă potenţială, a adăugat el, este un acord bilateral important cu Statele Unite – „Mega Deal” – negocierile pentru care sunt încă în curs. „A doua opţiune este o achiziţie directă prin Mega Deal. Este o întreprindere de amploare şi mai este încă mult de parcurs”, a spus el.

Zelenski a adăugat că fondurile provenite din activele ruseşti îngheţate ar putea fi utilizate şi pentru achiziţionarea de rachete Tomahawk.

„Este cu siguranţă o opţiune bună”, a spus el, adăugând că este încă prea devreme pentru a discuta cantităţile exacte sau condiţiile potenţialelor livrări.

Preşedintele SUA, Donald Trump a declarat că Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia refuză să urmărească o soluţionare paşnică.

