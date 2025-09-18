Live TV

Volodimir Zelenski: „Puneți capăt agresiunii Rusiei sau găsiți 120 de miliarde de dolari”. Probleme, chiar și dacă războiul se termină

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski spune cât costă, anual, războiul. Foto: Profimedia
Și dacă războiul se termină...

Președintele Zelenski a declarat că speră să pună capăt războiului, dar a recunoscut că acest locru este „o provocare”. Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a continua lupta împotriva Rusiei, jumătate din această sumă provenind din bugetul său, iar cealaltă jumătate fiind încă așteptată de la parteneri.

Președintele Ucrainei a declarat că țara sa va avea nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a se apăra împotriva Rusiei în 2026, avertizând că jumătate din această sumă trebuie să provină în continuare de la partenerii internaționali, scrie Kyiv Post.

„Prețul acestui război este de 120 de miliarde de dolari pe an. Șaizeci de miliarde provin din bugetul nostru, iar eu trebuie să găsesc încă 60 de miliarde de dolari”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, miercuri.

„Sper că vom pune capăt acestui război. Dar, în orice caz, avem două opțiuni: Planul A – să punem capăt războiului; Planul B – să asigurăm 120 de miliarde de dolari. Și aceasta este o provocare uriașă”, a adăugat el.

De la al Doilea Război Mondial, cedarea teritoriilor după război a devenit tabu. Rusia vrea să normalizeze din nou acest lucru

Și dacă războiul se termină...

Chiar dacă războiul s-ar încheia, Ucraina ar avea nevoie de o sumă similară doar pentru a-și menține armata în formă bună, „în cazul unei agresiuni secundare din partea Rusiei”, a adăugat el.

Între timp, Rusia și-a mărit considerabil cheltuielile pentru apărare. În prima jumătate a anului 2025, bugetul militar al Moscovei a atins un nivel record de 8,5 trilioane de ruble (aproximativ 100 de miliarde de dolari), potrivit cercetătorului german Janis Kluge. Aceasta reprezintă o creștere de 31% față de 2024 și aproape triplarea cheltuielilor din primul an al războiului.

Rusia spune că dezvoltă un nou blindat pe șasiul Armata pentru a înlocui Terminator. Problemă: tancul-model nu a fost testat pe front


 

