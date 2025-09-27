Live TV

Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară europeană, nu va aștepta să termine războiul din Ucraina”

Vladimir Putin își va extinde războiul în Ucraina atacând o altă țară europeană, a prezis Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, despre care a spus că sunt o încercare de a testa apărarea NATO, scrie The Guardian.

Vorbind la Kiev după întâlnirea cu Donald Trump la ONU în New York, președintele ucrainean a spus că Rusia se pregătește pentru un conflict mai mare. „Putin nu va aștepta să termine războiul din Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. El vrea asta”, a spus el.

Președintele Ucrainei a declarat că Kremlinul verifică în mod deliberat capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian, după observarea unor drone în Danemarca, Polonia și România și încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești. Mai multe drone au fost observate vineri seara deasupra unei baze militare daneze și sâmbătă deasupra unei baze norvegiene.

Zelenski a sugerat că guvernele UE se luptă să facă față acestei noi și periculoase amenințări. La începutul acestei luni, Ucraina a observat 92 de drone zburând spre Polonia într-un mod „coregrafiat”. A interceptat majoritatea dintre ele. Nouăsprezece au trecut în teritoriul polonez, unde polonezii au doborât patru.

„Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, iar ei [Polonia] nu”, a spus el. Zelenski a declarat că reprezentanți din mai multe țări, ale căror nume nu au fost dezvăluite, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” cu privire la modul de respingere a atacurilor aeriene rusești. „Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a adăugat el.

În ultimele luni, Kievul a efectuat o serie de atacuri reușite împotriva rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenskyy a spus că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă din nou infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, propria sa capitală va suferi întreruperi de curent ca represalii.

