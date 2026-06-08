Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. Liderul de la Kiev: „Ca întotdeauna, o audiență plăcută”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni, 8 iunie, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, în cadrul vizitei sale în Regatul Unit, în contextul în care Kievul colaborează cu aliații europeni pentru a relansa eforturile de a pune capăt războiului, relatează Kyiv Independent.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Zelenski s-a deplasat la Londra pentru discuții cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și pentru consultări în formatul E3, la care au participat liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei, cu privire la viitorul negocierilor de pace cu Rusia.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Charles al III-lea a rămas unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei dintre șefii de stat occidentali. Regele a adus în discuție problema Ucrainei și în conversațiile pe care le-a purtat cu președintele american Donald Trump.

După întâlnire, liderul de la Kiev le-a mulțumit monarhului și poporului britanic pentru sprijinul acordat.

„Ca întotdeauna, o audiență plăcută la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea... Îi mulțumesc Majestății Sale, poporului și întregului Regat Unit pentru sprijinul neclintit acordat poporului nostru”, a declarat președintele ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kievului și un membru de frunte al Coaliției Voinței, un grup format din peste 30 de țări care urmăresc să ofere Ucrainei garanții de securitate pe termen lung.

Citește și:

„Rusia alege războiul”. Oficialii de la Kremlin au respins propunerile de pace venite de la „troica europeană”

Cele cinci condiții ale „troicii europene” pentru încheierea războiului. Ce ar trebui să accepte Putin

Editor : A.M.G.