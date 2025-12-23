Volodimir Zelenski se arată optimist: negocierile cu SUA şi europenii sunt „aproape de un rezultat concret”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite şi cu ţările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.

Negociatorii ucraineni, conduşi de Rustem Umerov, împreună cu reprezentanţi din Europa, au avut o serie de întâlniri cu emisarii SUA, inclusiv în ultimele zile în Florida.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev, trimisul preşedintelui Vladimir Putin pentru investiţii, a purtat, de asemenea, discuţii separate cu oficialii americani în Florida.

Echipa SUA a fost condusă de trimisul preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de ginerele său, Jared Kushner, notează News.ro.

Oficialii din Ucraina şi Rusia au declarat că echipele lor se întorc acasă luni pentru a raporta rezultatele discuţiilor.

„Totul pare destul de promiţător. Şi aici este important faptul că aceasta este atât munca noastră (Ucraina), cât şi a Statelor Unite ale Americii. Acest lucru sugerează că suntem foarte aproape de un rezultat real”, a declarat Zelenski într-o reuniune cu diplomaţii ucraineni.

Zelenski a spus că negociatorii au lucrat la un plan în 20 de puncte, propus de emisarii SUA, care a fost discutat timp de săptămâni după ce un proiect iniţial american a fost criticat de ucraineni şi europeni ca fiind prea favorabil Rusiei.

„Nu totul este ideal în acest plan, dar planul există”, a declarat Zelenski.

De asemenea, au fost discutate garanţiile de securitate pe care Ucraina le-a solicitat pentru a se proteja împotriva oricărei acţiuni militare ruseşti viitoare odată ce luptele vor înceta, precum şi un plan pentru redresarea economică a Ucrainei.

„Baza tuturor documentelor este gata. Este elementară”, a spus Zelenski. „Există unele aspecte pentru care nu suntem pregătiţi. Şi sunt sigur că există aspecte pentru care nici ruşii nu sunt pregătiţi”, a recunoscut el.

În discursul său video de seară, Zelenski a arătat că problema-cheie este să se determine dacă Statele Unite vor putea să „obţină un răspuns din partea Rusiei, o reală disponibilitate din partea acestei ţări de a se concentra pe altceva decât agresiunea”.

El a subliniat că presiunea continuă asupra Kremlinului este vitală pentru a reduce capacitatea Moscovei de a purta războiul. „Scăderea preţului petrolului rusesc, sancţiuni globale puternice şi alte forme de presiune continuă sunt ceea ce pot convinge chiar şi o persoană încăpăţânată”, a spus el. „Anul acesta, s-au făcut deja multe pentru a reduce fondurile disponibile pentru maşinăria de război a Rusiei”, a admis Zelenski.

