Volodimir Zelenski și-a trimis negociatorul-șef în SUA pentru discuții cu emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a trimis pe negociatorul-șef al Kievului să se întâlnească în Statele Unite cu emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat pentru Politico un înalt oficial ucrainean.

Deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre vizita secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care are loc într-un moment în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev, mediate de Washington, par să fi ajuns într-un impas.

Umerov a părăsit Ucraina miercuri pentru a se îndrepta spre Statele Unite, a declarat sursa oficială, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre aranjamente confidențiale. „Se va întâlni cu reprezentanți ai președintelui american pentru a discuta chestiuni diplomatice și de securitate”, a spus sursa oficială, referindu-se la trimisul special al SUA, Witkoff, și la Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Casa Albă nu a oferit nicio informație cu privire la o eventuală întâlnire.

Deși oficialii de la Kiev susțin că au menținut contacte regulate cu partea americană, Zelenski a recunoscut că Statele Unite și-au mutat atenția de la Ucraina către Iran și că acest lucru a slăbit presiunea asupra Rusiei. „Problema este că prioritatea Statelor Unite s-a mutat acum către Orientul Mijlociu”, a declarat președintele ucrainean pentru Newsmax săptămâna trecută.

Prin urmare, „Rusia nu va simți cel mai important lucru pe care America ni-l poate oferi — presiunea asupra ei”, a declarat Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin continuă să ceară Ucrainei să se retragă din regiunea Donbas, în timp ce Kievul insistă că războiul poate fi soluționat de-a lungul actualei linii de contact. Zelenski susține cu tărie că Ucraina nu va ceda niciodată teritorii, în special pe cele pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin mijloace militare.

De luni de zile, Kievul așteaptă ca Kushner și Witkoff să vină în Ucraina, Zelenski manifestându-și vizibil nemulțumirea, întrucât Witkoff a vizitat Moscova de opt ori de la începerea negocierilor conduse de SUA anul trecut, întâlnindu-se cu oficialii de la Kiev doar în SUA sau în alte locuri din afara Ucrainei.

„Suntem în contact cu ei. Dar cred că ei au nevoie de această vizită [la Kiev] mai mult decât noi”, a declarat el luna trecută. „De ce? Nu este foarte respectuos să mergi la Moscova și să nu vii la Kiev. Este pur și simplu lipsit de respect”, a spus liderul ucrainean.

În ultimele trei luni, Ucraina s-a confruntat cu o alegere dificilă: să accepte tratatul de pace așa cum este prezentat în prezent sau să continue lupta, poate chiar ani de zile, a declarat pentru sursa citată luna trecută o altă persoană familiarizată cu situația. Până în prezent, Kievul a decis să continue lupta.

„Vizita lui Witkoff și Kushner planificată pentru Paște trebuia să fie un ultimatum”, a spus persoana respectivă. „Planul era banal. A avut loc un schimb de prizonieri de război de Paște. Ei trebuiau să vină în fața presei și să spună: «Hei, v-am obținut un armistițiu de o zi și acest miracol. Poate dura mai mult dacă semnați un tratat»”, a spus persoana respectivă.

„Știau că Zelenski va respinge ultimatumul public, iar asta le-ar fi oferit ocazia să se retragă din toată această situație. Interesul Rusiei pentru negocieri a scăzut, de asemenea. Dacă, mai demult, ucrainenii puteau transmite Statelor Unite lista cu anumiți prizonieri de război pe care doreau să-i recupereze, iar Kremlinul îi elibera, în prezent această practică nu mai funcționează aproape deloc”, a adăugat sursa.

