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Volodimir Zelenski spune că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile de la Moscova

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Statele Unite au furnizat Kievului informaţii despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile, relatează Reuters.

„Astăzi am primit informaţii de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo”, a transmis Zelenski pe Telegram, fără a intra în detalii despre cine a participat la întâlniri.

„Le mulţumesc pentru informaţii şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia”, a adăugat Zelenski, din nou fără a oferi detalii.

Wall Street Journal a relatat miercuri că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia cu privire la orice atac asupra unui membru al NATO.

Kremlinul a respins informaţia, în timp ce preşedintele american Donald Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin nu va ataca o ţară NATO, minimalizând relatările din presă despre deplasarea lui Ratcliffe, notează Reuters, citată de Agerpres.

Două surse au declarat pentru Reuters că, în timpul întâlnirii, Ratcliffe a ridicat posibilitatea unei operaţiuni ruseşti împotriva unui membru al NATO, deşi nu este clar dacă acesta a fost scopul principal al călătoriei.

Discuţiile au acoperit şi sprijinul Rusiei pentru Iran, a declarat o sursă pentru Reuters.

Editor : Liviu Cojan

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