Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care Zelenski a avut o convorbire cu preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, în ziua în care Ciprul a preluat preşedinţia Consiliului UE, informează Agerpres.

„Am discutat cu preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Astăzi, Cipru îşi începe preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar eu l-am felicitat pe preşedinte pentru acest lucru. Ne bazăm pe decizii ferme care vor consolida Ucraina şi întreaga Europă în următoarele şase luni. Este important ca Ucraina să se numere printre priorităţile cheie ale preşedinţiei cipriote. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanţiile de securitate pentru noi şi, din partea noastră, facem întotdeauna tot ce este necesar”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

Preşedintele ucrainean i-a împărtăşit omologului său cipriot ultimele detalii despre contactele Ucrainei cu partenerii americani şi despre situaţia diplomatică generală.

„Munca pentru obţinerea păcii se desfăşoară practic non-stop, nu poate exista nicio pauză. Mulţumesc Ciprului şi întregului popor cipriot pentru sprijinul acordat. Mulţumesc preşedintelui pentru cuvintele calde despre ucraineni şi Ucraina!”, a scris Zelenski.

