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Video Volodimir Zelenski susține că Ucraina ar trebui să devină membră NATO: „Ne-ar face pe toți mai puternici”

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volodimir zelenski - forum industrie aparare
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ține un discurs de la tribună în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat în cadrul reuniunii NATO. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa ar trebui să devină membră a NATO, deoarece dispune deja de unele dintre cele mai avansate capacități de luptă din Europa. În cadrul Forumului industriei de apărare organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, el a subliniat că Ucraina nu mai este un beneficiar al securității, ci a devenit acum un furnizor al acesteia, relatează Euronews.

Armata Kievului a devenit o „sursă extraordinară de capacitate defensivă” pentru Europa, a afirmat Zelenski, datorită adaptării tehnologice rapide a Ucrainei.

„Chiar credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu un astfel de nivel de capacitate defensivă?”, a întrebat el. „Dacă dispunem deja de aceste capacități, dacă ucrainenii știu deja să lupte astfel, atunci este logic ca aceste capacități să devină parte a apărării colective a Alianței. Asta ne-ar face pe toți mai puternici”.

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Liderul de la Kiev a mai afirmat că aderarea Ucrainei ar consolida puterea de descurajare a NATO împotriva Rusiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus aderarea Ucrainei la alianță, iar, pentru o vreme, Kievul părea să fi lăsat deoparte această idee. Însă războiul SUA - Israel în Iran a determinat o schimbare a profilului Ucrainei, de la stat vulnerabil de pe linia frontului la lider în domeniul apărării, plasând Kievul în avangarda inovației militare, pe măsură ce statele din Golf căutau tehnologie avansată de drone pentru a intercepta atacurile iraniene.

Și, deși expertiza Ucrainei în domeniul interceptării dronelor este acum recunoscută pe scară largă, Zelenski a subliniat astăzi că forțele sale au și alte realizări de care se pot mândri, printre care capacități de atac la distanțe medii și lungi.

„Am eliminat complet însăși ideea că Rusia ar avea o zonă strategică de retragere”, a declarat Zelenski la Ankara, adăugând că, pentru o lungă perioadă de timp, „Rusia a crezut că deține un avantaj teritorial” care îi permitea să-și mențină intactă producția militară, în condiții de siguranță, și că războiul dus de Moscova „se bazează pe convingerea că nimeni nu ar putea ajunge la ei”.

„Dronele ucrainene au străpuns apărarea Rusiei și au lovit o rafinărie de petrol rusă din Siberia”, a spus el.

Luni, forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din orașul Omsk, lovind cea mai importantă unitate de producție de combustibil a țării, situată la peste 2.500 km de granița dintre Rusia și Ucraina.

„Nu este vorba de o excepție. Aceasta este noua realitate și nu mai există nicio rafinărie importantă de petrol în Rusia care să nu fi fost lovită de Ucraina”.

Zelenski a subliniat că, în acest moment, singurul domeniu important în care Ucraina și Europa prezintă lacune este cel al apărării aeriene antibalistice. Nivelurile actuale de producție din Occident sunt insuficiente pentru amploarea atacurilor înregistrate în prezent atât în Ucraina, cât și în conflictele din Orientul Mijlociu.

„Cei care apără viața au nevoie de mai multe sisteme Patriot”, a spus el, referindu-se la sistemul de apărare aeriană fabricat în SUA, îndemnând totodată Europa să-și dezvolte fără întârziere propriile alternative produse în serie.

Se preconizează că Zelenski va solicita din nou ca licența pentru rachetele de interceptare Patriot să fie partajată cu Ucraina, cu ocazia întâlnirii pe care o va avea cu Trump miercuri, la Ankara.

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Editor : A.M.G.

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