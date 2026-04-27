Live TV

Volodimir Zelenski: Ucraina doboară peste 90% dintre dronele rusești, dar nu face față rachetelor balistice

Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că apărarea antiaeriană a țării reușește să intercepteze peste 90% dintre dronele de atac lansate de Rusia, însă a avertizat că protecția împotriva rachetelor balistice rămâne insuficientă. Liderul de la Kiev a subliniat, în acest context, necesitatea consolidării capacităților de apărare și a sprijinului din partea partenerilor, scrie Kyiv Post.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a spus că Rusia a lansat aproximativ 1.900 de drone de atac, aproape 1.400 de bombe aeriene ghidate și circa 60 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei în ultima săptămână.

El a subliniat că amploarea atacurilor evidențiază importanța noilor contribuții ale partenerilor în cadrul programului PURL, precum și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene și a pachetului european de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, convenit în Cipru.

„Sistemul nostru de apărare antiaeriană arată deja o rată foarte ridicată de interceptare – peste 90% în cazul dronelor”, a spus Zelenski.

„Trebuie să continuăm să creștem acest procent, în special în ceea ce privește rachetele balistice.”

El a adăugat că fiecare rachetă suplimentară pentru apărarea antiaeriană înseamnă vieți salvate, orașe mai bine protejate și o protecție mai puternică pentru infrastructura critică.

În ianuarie, Zelenski a declarat că Ucraina a început să implementeze un nou model de apărare antiaeriană, bazat pe echipe mobile mici care folosesc drone interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.

El a precizat că Forțele Aeriene adoptă o „nouă abordare”, axată pe grupuri mobile de foc, sisteme cu rază scurtă și unități de interceptare cu drone.

„Acest sistem va fi transformat”, a spus el.

Pavlo Yelizarov a fost numit adjunct al comandantului Forțelor Aeriene pentru a extinde acest model la nivel național, coordonând o rețea de unități mobile de interceptare a dronelor.

Ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat că obiectivul este construirea unei „cupole anti-dronă” deasupra Ucrainei – un sistem care distruge amenințările înainte ca acestea să ajungă la ținte.

El a spus că Rusia a lansat până la 100.000 de drone în 2025, calificând acest lucru drept una dintre cele mai intense campanii aeriene ale războiului și cel mai mortal an pentru civilii ucraineni de la începutul invaziei din 2022.

La data de 15 aprilie, Zelenski a declarat că Ucraina se confruntă cu un deficit critic de sisteme Patriot, avertizând că stocurile disponibile s-ar putea diminua și mai mult dacă războiul continuă.

Înaintea reuniunii în format Ramstein, Ucraina a convenit cu Belgia și Spania să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană și să extindă sprijinul pentru aviație.

Kievul colaborează, de asemenea, cu Germania la proiecte comune de apărare aeriană, inclusiv la dezvoltarea unor noi sisteme de armament bazate pe tehnologie laser.

Separat, Ucraina și Germania au convenit asupra unui pachet de cooperare în domeniul apărării în valoare de 4 miliarde de euro, care include livrarea a câteva sute de rachete Patriot.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

