Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”

Premierul polonez Donald Tusk a dezvăluit într-un interviu pentru The Sunday Times că președintele Volodimir Zelenski a declarat în ultima lor conversație că Ucraina este pregătită să continue să reziste invaziei rusești încă câțiva ani.

Potrivit lui Tusk, Ucraina este îngrijorată de impactul pe termen lung al războiului asupra populației și economiei sale, dacă acesta va dura mai mult de câțiva ani.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supraviețui ca stat independent. Acum, principala întrebare este câte victime vom avea. Președintele Zelenskyy mi-a spus [joi] că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să lupte încă doi, trei ani.”

Tusk a adăugat că invazia pe scară largă lansată de Rusia îi afectează și propria economie, dar destabilizarea internă nu ar face decât să-l facă pe liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și mai agresiv.

Editor : Sebastian Eduard