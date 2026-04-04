Zelenski, după întâlnirea cu Erdogan de la Istanbul: „Există o voinţă politică puternică de a lucra împreună"

Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul. Foto: Profimedia

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit, sâmbătă, la Istanbul pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru discuţii privind securitatea energetică şi maritimă, precum şi despre eforturile de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat preşedinţia turcă, informează AFP, Reuters şi EFE.

Erdogan „a subliniat importanţa pe care Turcia o acordă securităţii navigaţiei în Marea Neagră şi natura crucială a securităţii aprovizionării cu energie”, a declarat biroul preşedinţiei turce, potrivit Agerpres. 

Cei doi lideri au discutat despre relaţiile dintre ţările lor, „eforturile de pace în conflictul ruso-ucrainean, precum şi despre evoluţiile regionale şi internaţionale”, a adăugat aceasta.

Pe lângă cooperarea în domeniul securităţii, cei doi şefi de stat au discutat şi despre „măsuri de implementare a proiectelor comune pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze, precum şi despre oportunităţi pentru dezvoltarea comună a câmpurilor de gaze”, a declarat Zelenski.

„Am convenit asupra unor noi paşi în cooperarea în domeniul securităţii. Aceasta priveşte în principal domeniile în care putem sprijini Turcia: cunoştinţe, tehnologie şi experienţă. Există o voinţă politică puternică de a lucra împreună, iar echipele noastre vor finaliza detaliile în zilele următoare”, a scris preşedintele ucrainean pe platforma X.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Kievul a căutat să îşi demonstreze expertiza în apărarea aeriană împotriva dronelor Shahed, proiectate de Iran, utilizate de Rusia şi vizate de monarhiile din Golf vizate de Teheran.

Această întâlnire a avut loc a doua zi după o conversaţie telefonică între preşedintele turc şi omologul său rus, Vladimir Putin. Cei doi au cerut un armistiţiu în Orientul Mijlociu şi au discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, Moscova acuzând Kievul de atacuri asupra petrolierelor şi de vizarea infrastructurii de gaze care leagă Rusia de Turcia.

Ultima vizită a lui Zelenski în Turcia a avut loc în noiembrie anul trecut, deşi Erdogan şi-a reiterat în mod frecvent oferta de a găzdui negocierile ruso-ucrainene pentru a pune capăt războiului.

Preşedintele ucrainean urmează, de asemenea, să se întâlnească la Istanbul cu Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului şi o figură importantă în lumea ortodoxă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat preşedinţia ucraineană.

„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Sergii Nikiforov, într-un mesaj adresat jurnaliştilor. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP, că întâlnirea s-a concentrat pe cooperarea în domeniul securităţii, notează News.ro.

„Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a declarat Zelenki pentru X.

„Discuţiile nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele de drone; ele se vor concentra pe cooperarea în domeniul securităţii în general”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP.

O prezenţă semnificativă în domeniul securităţii a fost desfăşurată în jurul Palatului Dolmabahce, care găzduieşte biroul prezidenţial turc din Istanbul, a observat la faţa locului un jurnalist AFP.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Damasc cu omologul său sirian Ahmed al-Sharaa
Zelenski spune că preşedintele sirian e interesat de „schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o operaţiune rusească sub steag fals, consideră Ucraina
Strâmtoarea Ormuz
Zelenski: Ucraina e pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar aliații nu ne-au cerut acest lucru
volodimir zelenski la birou
Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski
Pope Leo XIV Leads Easter Vigil Mass - Vatican
Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”