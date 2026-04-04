Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit, sâmbătă, la Istanbul pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru discuţii privind securitatea energetică şi maritimă, precum şi despre eforturile de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat preşedinţia turcă, informează AFP, Reuters şi EFE.

Erdogan „a subliniat importanţa pe care Turcia o acordă securităţii navigaţiei în Marea Neagră şi natura crucială a securităţii aprovizionării cu energie”, a declarat biroul preşedinţiei turce, potrivit Agerpres.

Cei doi lideri au discutat despre relaţiile dintre ţările lor, „eforturile de pace în conflictul ruso-ucrainean, precum şi despre evoluţiile regionale şi internaţionale”, a adăugat aceasta.

Pe lângă cooperarea în domeniul securităţii, cei doi şefi de stat au discutat şi despre „măsuri de implementare a proiectelor comune pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze, precum şi despre oportunităţi pentru dezvoltarea comună a câmpurilor de gaze”, a declarat Zelenski.

„Am convenit asupra unor noi paşi în cooperarea în domeniul securităţii. Aceasta priveşte în principal domeniile în care putem sprijini Turcia: cunoştinţe, tehnologie şi experienţă. Există o voinţă politică puternică de a lucra împreună, iar echipele noastre vor finaliza detaliile în zilele următoare”, a scris preşedintele ucrainean pe platforma X.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Kievul a căutat să îşi demonstreze expertiza în apărarea aeriană împotriva dronelor Shahed, proiectate de Iran, utilizate de Rusia şi vizate de monarhiile din Golf vizate de Teheran.

Această întâlnire a avut loc a doua zi după o conversaţie telefonică între preşedintele turc şi omologul său rus, Vladimir Putin. Cei doi au cerut un armistiţiu în Orientul Mijlociu şi au discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, Moscova acuzând Kievul de atacuri asupra petrolierelor şi de vizarea infrastructurii de gaze care leagă Rusia de Turcia.

Ultima vizită a lui Zelenski în Turcia a avut loc în noiembrie anul trecut, deşi Erdogan şi-a reiterat în mod frecvent oferta de a găzdui negocierile ruso-ucrainene pentru a pune capăt războiului.

Preşedintele ucrainean urmează, de asemenea, să se întâlnească la Istanbul cu Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului şi o figură importantă în lumea ortodoxă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat preşedinţia ucraineană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Sergii Nikiforov, într-un mesaj adresat jurnaliştilor. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP, că întâlnirea s-a concentrat pe cooperarea în domeniul securităţii, notează News.ro.

„Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a declarat Zelenki pentru X.

„Discuţiile nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele de drone; ele se vor concentra pe cooperarea în domeniul securităţii în general”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP.

O prezenţă semnificativă în domeniul securităţii a fost desfăşurată în jurul Palatului Dolmabahce, care găzduieşte biroul prezidenţial turc din Istanbul, a observat la faţa locului un jurnalist AFP.

Editor : B.E.