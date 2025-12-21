Live TV

Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele

volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra regiunii Odesa, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

„Întărim apărarea aeriană şi, să fim sinceri, vom întări şi comandamentul. Astăzi am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului... Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacţionăm în timp util, rapid”, a spus el, potrivit News.ro.

Rusia a atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, în noaptea de 19 decembrie, ucigând cel puţin opt persoane şi rănind alte 27.

Unele dintre victime se aflau într-un autobuz care a fost lovit în „epicentrul” atacului rus, a raportat Serviciul de Urgenţă al Statului.

Pe 18 decembrie, o dronă de atac rusă a lovit o maşină civilă care traversa un pod în regiunea Odesa, ucigând o femeie şi rănind cei trei copii ai acesteia, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Infrastructura portuară a regiunii Odesa este ţinta regulată a atacurilor ruseşti. Recentele atacuri asupra regiunii au provocat întreruperi de curent de câteva zile şi au lăsat locuitorii fără apă curentă.

„Oricât de dificil ar fi pentru noi, trebuie să protejăm cât mai mulţi oameni posibil, să protejăm Odesa şi celelalte regiuni ale noastre cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski despre înlocuirea planificată.

