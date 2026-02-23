Live TV

Voluntari din 75 de țări ajută la apărarea Ucrainei. Forțele armate de la Kiev dezvăluie detalii

Consecințele a patru ani de război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Cetățeni străini din 75 de țări servesc în unitățile Forțelor Terestre ale Ucrainei. Aceștia participă la apărarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse, a declarat Kostiantin Milevskii, șef adjunct al Departamentului pentru coordonarea serviciului militar al străinilor în forțele armate ale Ucrainei, într-un interviu acordat Donbas Realia, un proiect al Radio Liberty.

El a menționat că aproximativ 600 de cetățeni din alte țări semnează contracte cu unitățile Forțelor Terestre în fiecare lună.

„Acum este puțin mai rece. Oamenii din țările mai calde sunt mai puțin dispuși să călătorească. Putem scădea până la 50 de persoane din cele 600. Când se va încălzi, vor fi puțin mai mulți. Dar vorbim despre o cifră medie”, a spus Milevskii.

Potrivit acestuia, numărul total al cetățenilor străini care au semnat contracte cu unitățile Forțelor Terestre în diferite momente depășește 10.000.

Milevskii a subliniat că Ucraina acceptă doar atât de mulți voluntari cât poate „acorda atenție”. Aceasta include:

  • coordonarea și instruirea în luptă;
  • aprovizionarea cu arme;
  • uniforme și echipament.

„Desigur, am putea crește numărul la 1.000, 1.500 sau chiar 10.000, dar dacă nu există nimeni care să lucreze cu acești oameni, nu va exista niciun rezultat”, a spus el.

Cetățeni străini luptă, de asemenea, de partea Ucrainei în cadrul unităților Serviciului de Informații al Apărării și Gărzii Naționale. În cadrul Forțelor de Apărare, aceștia au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii ucraineni. Cu toate acestea, diferența esențială este că cetățenii străini pot rezilia contractul la cerere după șase luni de serviciu.

Anterior, forțele terestre ale Ucrainei au menționat că voluntarii străini participă la operațiuni de luptă în cele mai intense secțiuni ale frontului, consolidând reziliența apărării Ucrainei.

Forțele terestre integrează experiența de luptă a membrilor străini ai serviciului militar în unități, în funcție de pregătirea profesională și specializarea acestora.

Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”