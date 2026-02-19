Live TV

„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina

Maria Zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus Foto: REUTERS / Maxim Shemetov

Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcţie de rezultatele obţinute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfăşurate în acest an nu s-au soldat cu rezultate semnificative în favoarea unei soluţionări a conflictului, de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani săptămâna viitoare.

„Vom evalua eficacitatea medierii americane, cum se spune de obicei, după rezultate”, a declarat Maria Zaharova, într-o reacţie la declaraţiile secretarului de stat american, Marco Rubio, potrivit căruia doar Washingtonul a reuşit să aşeze Moscova la masa negocierilor.

Exprimându-şi „recunoştinţa” faţă de partea americană, Zaharova a spus că întâlniri între ruşi şi ucraineni avuseseră loc şi înainte, amintind aici de discuţiile din Turcia şi Belarus. Ea a cerut echipei lui Donald Trump să convingă Kievul „să se dedice în mod serios soluţionării crizei prin negocieri şi nu prin propagandă belicoasă”.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a spus că vede contradicţii în poziţia de mediere a SUA, argumentând că „dacă cineva are intenţia sinceră de a media pentru a se ajunge la un acord, ar trebui să înceteze să furnizeze echipamente militare uneia dintre părţile implicate în conflict”. „Dualitatea poziţiei americane ridică, într-adevăr, întrebări”, a adăugat ea.

Maria Zaharova a afirmat că poziţia administraţiei Donald Trump este unică, întrucât a moştenit conflictul de la predecesorul său, Joe Biden, dar, în acelaşi timp, „depune eforturi pentru a găsi soluţii la criza pe care Washingtonul însuşi a inspirat-o acum mai bine de zece ani”, referindu-se la mişcarea de contestare din 2013-2014 care a adus la putere la Kiev forţele prooccidentale.

La rândul său, viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a declarat agenţiei TASS că negocierile cu Ucraina vor continua, deşi a admis că acestea progresează „cu dificultate”. El a spus că încă nu s-a decis unde şi când va avea loc a patra rundă de negocieri mediate de SUA, după cea desfăşurată săptămâna aceasta la Geneva.

Galuzin, care a participat la cea de-a treia rundă de negocieri din oraşul elveţian şi a exclus participarea europeană la negocieri, a făcut apel la ţările NATO să caute pacea şi „să nu finanţeze războiul”.

Casa Albă a subliniat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în negocierile de pace de la Geneva şi a anunţat că vor avea loc şi alte runde de dialog în viitor. „Preşedintele (Donald Trump) şi echipa sa au dedicat enorm de mult timp şi energie pentru a pune capăt acestui război, la distanţă foarte mare de Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedintelui american, Karoline Leavitt.

Potrivit unor surse, la Geneva s-au înregistrat progrese în definirea mecanismului de verificare a unui viitor armistiţiu şi a fost abordată problema demilitarizării unei părţi din zona minieră Donbas (est), unde ucrainenii controlează peste o cincime din regiunea Doneţk.

Editor : M.I.

