Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a avertizat vecinii săi occidentali și Ucraina împotriva oricărei agresiuni la adresa țării sale. Într-un interviu acordat postului RT, citat de agenția de știri de stat belarusă BELTA, el a declarat: „Sarcina mea este să-mi avertizez vecinii: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și, într-o oarecare măsură, Ucraina. Doamne ferește să comită un act de agresiune împotriva Belarusului. Nu vrem război; nu intenționăm să luptăm împotriva lor”, conform Kyiv Post.

Potrivit lui Lukașenko, nu este posibil ca de pe teritoriul Belarusului să fie declanșat un război împotriva Poloniei sau Lituaniei.

„Nu intenționăm să facem acest lucru decât dacă vom fi atrași în acest război și obligați să ripostăm. Nu vrem asta”, a adăugat el. Cu toate acestea, acesta a subliniat că Belarusul se va apăra cu toate mijloacele disponibile în cazul unui atac.

„Asta nu înseamnă că, dacă mâine va izbucni un conflict, vom lansa un atac cu arme nucleare împotriva țărilor de pe teritoriul cărora se comit agresiuni împotriva noastră. Dispunem de suficiente alte arme pentru a riposta”, a declarat el.

De asemenea, liderul de la Minsk a afirmat că, dacă existența Belarusului ar fi amenințată, Rusia s-ar alătura eforturilor de apărare a acestei țări: „Dacă vom constata că acest lucru pune în pericol existența Belarusului, atunci nu doar noi, ci și, în conformitate cu acordul nostru cu Federația Rusă… Acest lucru nu va rămâne fără răspuns. Vom folosi toate mijloacele de care dispunem.”

Anterior, până la 1 aprilie, Lukașenko a declarat că nu intenționează să pornească un război, dar că se pregătește pentru eventualitatea unui astfel de conflict. El a făcut această declarație în cadrul unui eveniment dedicat sprijinirii procesului de reverificare a forțelor armate ale Belarusului.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar putea încerca să implice Belarusul în război, invocând semne ale unei intensificări a activității militare pe teritoriul belarus.

În urma unui raport al comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, liderul de la Kiev a dezvăluit că forțele ruse nu au reușit să recâștige inițiativa, în ciuda atacurilor continue. Oficialii ucraineni au observat încercări ale trupelor ruse de a se regrupa, probabil pentru a compensa lipsa de personal.

Conform rapoartelor serviciilor de informații, aceste acțiuni ar putea avea legătură cu activitățile din Belarus, printre care se numără construirea de drumuri către Ucraina și amplasarea de poziții de artilerie în apropierea frontierei.

Aceste evoluții survin pe fondul unor măsuri recente luate de Minsk, care indică o stare de alertă militară sporită.

În aceeași zi, Lukașenko a semnat un decret prin care autoriza mobilizarea ofițerilor din rezervă, mărind astfel efectivele disponibile ale țării, potrivit agenției de stat SB News. Totuși, astfel de măsuri nu sunt fără precedent. Belarusul a efectuat anual mobilizări similare ale rezerviștilor de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, de obicei între februarie și mai. Deși astfel de practici existau și anterior, ele erau mai puțin frecvente, ceea ce înseamnă că acțiunile actuale se încadrează în mare măsură în planificarea militară de rutină.

Liderul de la Kiev a declarat că a dat instrucțiuni oficialilor ucraineni să avertizeze autoritățile din Belarus, prin canalele adecvate, că Ucraina este pregătită să-și apere teritoriul și independența.

Între timp, Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a declarat săptămâna trecută că, probabil, Belarusul a primit din partea Rusiei, înaintea campaniei de primăvară-vară, sarcina de a ține forțele ucrainene blocate în apropierea frontierei de nord.

