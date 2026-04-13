Câștigătorul alegerilor din Ungaria, liderul partidului TISZA, Peter Magyar, care va fi următorul premier al țării, a anunțat, într-o conferință de presă internațională organizată luni, că intenționează modificarea Constituției. Astfel, potrivit modificării, un premier nu va mai putea exercita funcția decât preț de două mandate.

În acest context trebuie amintit că premierul în exercițiu, Viktor Orban, se află la putere de 16 ani. El și partidul său FIDESZ au pierdut alegerile în fața lui Magyar, într-un scrutin marcat de o prezență copleșitoare, de aproape 80%, puternic marcă de prezența electoratului tânăr.

În discursul său, el a mulțumit atât presei internaționale, cât și celei naționale pentru interesul manifestat pentru algerile din Ungaria. „Vă mulțumim că acordați atenție țării noastre”, a spus el. El a promis că va sta la dispoziția presei timp de trei ore, după care va discuta la telefon cu diverși lideri internaționali.

„Ungaria și poporul maghiar au scris istorie”

Ungaria și poporul maghiar au scris istorie. „History in the making” – a spus el în engleză. Tisza a obținut o victorie convingătoare și zdrobitoare și a primit un mandat puternic, de două treimi. Deși rezultatul nu este încă definitiv, „ne așteptăm ca proporția să se schimbe încă în cel puțin 3-4 circumscripții, chiar în favoarea Tisza”. „Niciodată nu au votat atât de mulți oameni în Ungaria, aceasta este o mandatare uriașă, care înseamnă și o responsabilitate uriașă”, a spus el.

În opinia sa, Fidesz a obținut mandate doar pentru că a fost susținut de propagandă și de întregul aparat de stat.

Potrivit lui Péter Magyar, dacă nu ar fi existat propaganda sau dacă Fidesz nu ar fi folosit aparatul de stat, atunci nu ar fi putut obține nici măcar atâtea mandate.

Președintele Partidului Tisza a afirmat că maghiarii au conștientizat importanța alegerilor, considerând că aceste alegeri au decis soarta Ungariei pentru o lungă perioadă de timp. Magyar le-a mulțumit alegătorilor pentru participarea la vot. Magyar a declarat că rezultatul alegerilor va deveni definitiv cel târziu pe 4 mai.

Îndemn la președinte, să îl invite să formeze Guvernul. „Țara noastră nu are timp de pierdut”

„Îl îndemn pe președintele republicii, Tamás Sulyok, să nu aștepte până pe 12 mai, ci să convoace ședința de constituire a Adunării Naționale chiar mai devreme și să mă invite să formez guvernul”, a spus Péter Magyar. „Țara noastră nu are timp de pierdut”, a fost jefuită, trădată, îndatorată, distrusă, transformată în cea mai coruptă țară din Europa – a afirmat el.

Magyar a subliniat că va reprezenta toți maghiarii, atât din țară, cât și din străinătate. „Vom face tot posibilul ca aceasta să fie cu adevărat o nouă eră, deoarece maghiarii nu au votat doar pentru un nou guvern, ci pentru o schimbare completă de sistem”, a spus el.

„Până acum, țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat”, în care infractorii economici și politici s-au aliat cu elita mass-media, de aceea este absolut necesară o schimbare de sistem.

„Vrem să ne apucăm de treabă cât mai curând posibil”

„Guvernul Tisza are o mulțime de sarcini de îndeplinit și vrem să ne apucăm de treabă cât mai curând posibil”, a spus Magyar, mulțumind apoi liderilor internaționali pentru felicitări. Le-a mulțumit și maghiarilor că i-au fost alături.

El a spus că va continua negocierile, deoarece una dintre cele mai importante sarcini ale guvernului Tisza este aducerea acasă a fondurilor europene în valoare de 8.000 de miliarde, iar la acest lucru vor lucra.

„Au luat cuvântul și Beijingul și Kremlinul, le mulțumesc că și ei acceptă cu respect decizia poporului maghiar și sunt deschiși la o cooperare pragmatică”, a spus el.

Ungaria nu se va amesteca în treburile interne ale niciunei țări, nici în cele ale Balcanilor, nici în cele ale Slovaciei, nici în cele ale Spaniei – a promis el și a cerut țărilor străine să privească Ungaria ca pe o țară liberă și suverană, membră a celor două cele mai importante alianțe, UE și NATO.

Péter Magyar: „Vom modifica Constituția”

„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, iar sistemul democratic va fi restabilit, căci am primit mandat în acest sens. „Doresc să slujesc națiunea maghiară în toate cele 365 de zile ale anului”, a spus el.

„Care este secretul?”, a întrebat el retoric, apoi a răspuns: „Secretul este că politica se referă la om, iar mulți politicieni au uitat acest lucru”. „Eu pot spune de aici, cu bunăvoință și amabilitate, că trebuie să fii alături de oameni, trebuie să te implici în muncă, fie că-ți place sau nu”.

„Viktor Orbán a vorbit despre toate, doar că nu despre problemele care îi afectează pe oamenii din Ungaria”

Aș dori să confirm și aici că niciun cuvânt nu este adevărat din minciunile cu care propaganda a încercat să inducă în eroare poporul maghiar – a afirmat Magyar. Președintele Tisza a vorbit despre faptul că Viktor Orbán și-a amenințat propriul popor, a încercat să-i intimideze pe copii și pe părinții în vârstă, când i-a speriat spunând că oamenii vor fi trimiși pe frontul ucrainean.

„Nimeni nu vrea război în Ungaria” – a spus el, adăugând că Ungaria va fi o țară a păcii. În opinia sa, Orbán a jucat șah și de aceea a pierdut alegerile. „Viktor Orbán a vorbit despre toate, doar că nu despre problemele care îi afectează pe maghiari”, a spus el. În opinia sa, istoria Ungariei nu se scrie în străinătate, ci pe străzile ungare.

Poporul maghiar a decis clar, este mândru că aparține celor mai puternice alianțe, NATO și UE – a spus el. Potrivit lui Péter Magyar, maghiarii sunt mândri de identitatea europeană și au văzut că, indiferent ce mințea propaganda, Uniunea Europeană este un proiect de pace.

Președintele Tisza a continuat spunând că pe teritoriul UE nu a fost război. El a adăugat că faptul că astăzi este pace în Ungaria se datorează în parte NATO și UE.

După cum a spus, a lucrat la Bruxelles ca diplomat, unde a înțeles cum funcționează birocrația europeană. În opinia sa, se poate găsi un compromis, iar Ungaria este pregătită să încheie compromisuri.

Magyar: Sub guvernul Tisza, prim-ministrul nu va fi un „Regele Soare”, ci un căpitan de echipă

„Aș dori să repet și aici că guvernul este o echipă; sub guvernul Tisza, prim-ministrul nu va fi un „Regele Soare”, ci mai degrabă un căpitan de echipă, care se bazează pe miniștrii săi, pe deputați și pe poporul maghiar” – a spus el.

A învățat cât de importante sunt participarea și menținerea legăturii cu oamenii, „nu este suficient să mergi în câteva studiouri și să transmiți mesaje de acolo, apoi să iei decizii peste capul oamenilor” – a spus el. De aceea, oamenii vor fi implicați în decizii în cea mai mare măsură posibilă, ceea ce poate însemna un referendum, dar chiar și voturi locale. „Eu cred că acest lucru va reda încă o dată și încă o dată mandatul guvernului”, a adăugat Magyar.

Liderul Tisza a amintit de sprijinul acordat de Viktor Orban liderului AUR din România, George Simion, în alegeri, fapt considerat greșit de el încă de la momentul respectiv, motiv pentru care a și organizat un marș spre România.

„Un milion de pași” este marșul simbolic de 300 de km parcurs în mai 2025 de Peter Magyar, liderul opoziției, de la Budapesta la Oradea. Protestul a vizat apropierea lui Viktor Orban de George Simion și a vizat mobilizarea maghiarilor din România, finalizându-se cu o întâlnire cu simpatizanții la graniță.

