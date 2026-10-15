„Vor face ceva exact ca Groenlanda”. Trump spune despre Canada că „va deveni al 51-lea stat american”

Liderul SUA, Donald Trump, a susţinut un discurs miercuri, în cadrul unui miting în Arizona, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Canada „va ajunge să fie cel de-al 51-lea stat”, a declarat preşedintele în faţa mulţimii, exprimând o serie de nemulţumiri pe care Statele Unite le au faţă de vecinul său din nord.

„Canada ne tratează foarte rău. Aşa a fost întotdeauna. Dar nu mai e cazul. Situaţia s-a schimbat complet acum că Trump e la putere”, a declarat el la mitingul electoral organizat în Bullhead City, Arizona.

Trump a adus în discuţie taxele vamale impuse de Canada asupra laptelui, mutarea fabricilor companiilor auto în SUA şi schimbarea denumirii Lacului Ontario în „Lacul America”.

Potrivit preşedintelui SUA, Canada „a jefuit” SUA prin aplicarea de tarife la „orice cantitate mai mare de două sticle (de lapte)”.

„Vor ajunge să fie cel de-al 51-lea stat, pentru că doar aşa funcţionează lucrurile”, a spus Trump. „Noi nu avem nevoie de ei, dar ei au nevoie de noi”.

Preşedintele SUA a întrebat apoi de ce SUA ar trebui să piardă miliarde de dolari „pentru a susţine o ţară care nu face parte din grupul nostru?”.

„Vor face ceva exact ca Groenlanda”, a spus el, adăugând că acest lucru „nu face decât să completeze frumoasa noastră imagine”, referindu-se la SUA. „Imaginea noastră devine din ce în ce mai amplă”.

Trump a făcut aceste declaraţii în aceeaşi zi în care Pete Hoekstra, ambasadorul SUA în Canada, a sugerat că acţiunile mai multor politicieni canadieni ar putea constitui o „interferenţă politică” în cursele electorale strânse dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, din noiembrie.

Hoekstra a făcut referire la declaraţiile ministrului Industriei, Mélanie Joly, care a afirmat în luna august că tarifele de retorsiune impuse de Canada vizează anumite state americane.

„Se pare că, din perspectiva noastră, având în vedere modul în care privim alegerile noastre, unele dintre aceste aspecte ar putea fi interpretate ca o ingerinţă electorală”, a declarat ambasadorul într-un interviu acordat podcastului „The Really Big Show”.

Una dintre aceste curse electorale strânse are loc în Michigan, unde democraţii au făcut legătura între politicile tarifare ale lui Trump şi costul ridicat al vieţii cu care se confruntă americanii.

Editor : C.S.