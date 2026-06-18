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„Vot istoric”. O țară care a aderat recent la NATO va permite găzduirea de arme nucleare pe teritoriul său

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Explozie nucleară.
Explozie nucleară. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Parlamentul Finlandei a votat în favoarea permiterii ca țara să găzduiască și să transporte arme nucleare ale NATO în situații de criză, ca parte a unei inițiative de integrare mai profundă în cadrul alianței militare, la care a aderat în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Legiuitorii finlandezi au susținut miercuri modificarea legii cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă, ridicând interdicția de lungă durată a țării privind importul de arme nucleare.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a declarat că „reforma istorică consolidează securitatea Finlandei și a NATO în ansamblu”, adăugând ulterior că decizia „încorporează pe deplin descurajarea nucleară a NATO în sistemul de protecție al Finlandei”.

„Prin eliminarea interdicției totale asupra explozivilor nucleari, care datează din perioada Războiului Rece, ne aliniem legislația la cea a celor mai apropiați aliați ai noștri din NATO”, a declarat Häkkänen înaintea votului.

Ridicarea interdicției nu înseamnă că Finlanda va găzdui automat arme nucleare, ci mai degrabă că ar putea face acest lucru în cazul unei crize sau pentru a contribui la facilitarea apărării NATO.

Joi, la doar o zi după votul din Finlanda, Häkkänen a participat la o reuniune cu Grupul de planificare nucleară al NATO, care este responsabil de luarea deciziilor privind descurajarea nucleară a alianței.

Grupul a declarat într-un comunicat emis după reuniune că a convenit să „continue consolidarea misiunii de descurajare nucleară a NATO”, adăugând că statele membre vor împărți „responsabilitățile, riscurile și sarcinile” apărării colective.

Helsinki și-a anunțat pentru prima dată planurile de a schimba politica nucleară a Finlandei în luna martie, stârnind critici din partea vecinei Rusii.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat la acea vreme că țara sa nu intenționează să găzduiască arme nucleare în timp de pace, potrivit Reuters, adăugând că ridicarea interdicției face parte dintr-un „mijloc de descurajare menit să asigure că acestea nu vor trebui niciodată folosite”.

Finlanda a depus cererea de aderare la NATO ca răspuns direct la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, aderând oficial la alianță în 2023, într-o ruptură față de poziția sa oficială de neutralitate menținută timp de zeci de ani.

Editor : A.R.

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