Votul privind sancțiunile împotriva Rusiei, blocat în Congresul SUA până după alegeri. Congresmenii se tem de scumpiri

Proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, adoptat cu o majoritate covârșitoare de Senat chiar luna trecută, se confruntă cu o opoziție tot mai puternică în Camera Reprezentanților din SUA și este probabil să rămână blocat cel puțin până la alegerile din noiembrie, pe fondul îngrijorărilor că această măsură ar extinde competențele președintelui Donald Trump în materie de taxe și ar determina creșterea prețurilor la petrol, scrie Bloomberg.

Îngrijorarea crescândă atât în rândul parlamentarilor democrați, cât și al celor republicani reprezintă o victorie pentru industria comerțului cu amănuntul și pentru influenta alianță de afaceri Camera de Comerț a SUA, care au alimentat temerile că măsura ar oferi administrației Trump o nouă justificare legală pentru impunerea pe scară largă a taxelor.

Proiectul de lege, elaborat de regretatul senator Lindsey Graham din Carolina de Sud, un susținător ferm al Ucrainei, l-ar autoriza pe Trump să impună taxe de 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de țiței și gaze naturale rusești, precum și asupra celor mai mari cinci țări care ajută Rusia să eludeze sancțiunile energetice. China, India și Turcia sunt cei mai mari cumpărători de produse petroliere rusești.

Unii susținători ai Ucrainei din Washington au făcut presiuni pentru adoptarea proiectului de lege, ca o modalitate de a semnala sprijinul SUA pentru Kiev. Însă nu este clar dacă Trump ar folosi efectiv puterile pe care i le-ar conferi proiectul de lege, în special împotriva Chinei.

Votul zdrobitor de 86 la 11 din Senat în favoarea proiectului de lege privind sancțiunile a reflectat dorința colegilor lui Graham de a-l omagia în urma decesului său subit din iulie, imediat după întoarcerea dintr-o vizită în Ucraina. Camera Reprezentanților se arată mai rezervată față de această idee.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a exprimat joi îndoieli cu privire la posibilitatea ca proiectul de lege privind sancțiunile să fie supus la vot înainte de alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Acest lucru se datorează, printre altele, faptului că parlamentarii au programate doar câteva zile de lucru la Washington în următoarele două luni, a spus el.

Johnson a afirmat că liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe și fiscalitate se opun măsurii, ceea ce sugerează dificultăți mai ample cu democrații. Există, de asemenea, „focare” de îngrijorare și în rândul republicanilor din Camera Reprezentanților, a adăugat el.

„Cu toții credem în sancționarea Rusiei, dar trebuie să ai formula potrivită dacă vrei să adopți un proiect de lege”, a declarat el reporterilor. „Încercăm să găsim o soluție și să ne asigurăm că vom obține un text care să poată fi adoptat.”

Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, Brian Mast, a declarat că proiectul de lege este evaluat, printre altele, din perspectiva efectului său posibil asupra prețurilor la benzină. Mast, un republican din Florida, a afirmat că, dacă proiectul de lege îi va obliga pe India și pe alți cumpărători de țiței rusesc să se orienteze către piața petrolului din alte țări, acest lucru ar putea determina o creștere a prețurilor. „Acesta este unul dintre aspectele care sunt evaluate în acest moment”, a spus el.

Prețurile la benzină au crescut brusc în urma războiului cu Iranul și sunt considerate o amenințare la adresa majorității republicane din Congres în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie. Proiectul de lege ar prelungi, de asemenea, sancțiunile mai vechi împotriva Iranului.

Democrații, la rândul lor, sunt îngrijorați că Trump ar folosi proiectul de lege ca o nouă justificare legală pentru impunerea de taxe extinse, în contextul în care taxele sale existente fac obiectul unor contestații în instanță.

Deputatul Gregory Meeks, liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a declarat că nu poate susține un proiect de lege care i-ar conferi președintelui autoritatea de a impune taxe „pe care nu o deține”. El a criticat, de asemenea, o prevedere din măsura adoptată de Senat care îi permite lui Trump să renunțe la sancțiuni, afirmând că aceasta slăbește legislația.

Deputatul Brad Schneider, un alt democrat din comisie, a afirmat, la rândul său, că prevederea privind taxele este inacceptabilă. „Nu sunt dispus să acord niciunui președinte, dar în special acestui președinte, o autoritate și mai neîngrădită în ceea ce privește taxele”, a spus el.

Johnson ar avea nevoie de un sprijin larg din partea democraților dacă ar încerca să promulge măsura printr-o procedură accelerată a Camerei Reprezentanților, care necesită o majoritate de două treimi. Președintele Camerei s-a confruntat recent cu dificultăți în a obține aprobarea legislației prin proceduri obișnuite, deoarece deține o majoritate strânsă, iar disidenții din partidul său i-au pus bețe în roate.

Editor : M.C