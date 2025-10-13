Live TV

„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace

Data publicării:
venezuela nicolas maduro
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto Profimedia Images

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”.

Maria Machado a fost distinsă „pentru neobosita sa” luptă în favoarea democraţiei în această ţară sud-americană unde mişcarea sa revendică victoria în alegerile prezidenţiale din 2024, câştigate oficial de Maduro.

„Aproximativ 90% din populaţie o respinge pe vrăjitoarea diabolică a sayonei”, a spus preşedintele Maduro, referindu-se la un spirit răzbunător din legendele venezuelene, dar fără a menţiona numele adversarei sale sau premiul recent acordat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Guvernul foloseşte adesea această poreclă pentru a se referi la Machado.

„Vrem pace şi o vom avea, dar o pace cu libertate, cu suveranitate”, a adăugat Nicolas Maduro, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave în Marea Caraibelor pentru a combate traficul de droguri din Venezuela, acuzându-l pe şeful statului că se află la conducerea unui cartel.

Maria Corina Machado susţine aceste manevre şi a dedicat Premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela”, precum şi preşedintelui american Donald Trump, care a pretins şi el recompensa, afirmând că a pus capăt mai multor războaie.

Editor : B.P.

