„Vreau să mă întorc și să lupt”. Povestea unui prizonier de război care a văzut cum rușii aruncau în aer un grup de copii în Ucraina

Un britanic care a fost luat prizonier și torturat de trupele lui Vladimir Putin în Ucraina a spus că a privit cu oroare în timp ce soldații ruși au aruncat în aer copiii dintr-un loc de joacă din Irpin, dar că nu ar ezita niciun moment să se întoarcă pe linia frontului.

Andrew Hill, un britanic în vârstă de 36 de ani care lucra în domeniul construcțiilor, și-a lăsat în urmă partenera și locul de muncă pentru a lupta în Ucraina, acolo unde a fost împușcat, capturat și torturat de trupele ruse.

Gardienii ruși care îl păzeau i-au luat telefonul și i-au trimis mesaje familiei sale și chiar fetei lui de 13 ani, a spus Hill într-un interviu pentru The Sun.

Britanicul s-a întors acasă după ce a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri organizat cu ajutorul Arabiei Saudite și a lui Roman Abramovici în care alți doi prizonieri britanici, Aiden Aslin și Shaun Pinner, au scăpat și ei de închisorile forțelor rusești de ocupație din estul Ucrainei.

Blocuri distruse în apropierea unui parc din Borodianka, Ucraina. Foto: Profimedia Images

„Rușii au luat la țintă parcul cu artileria și au lovit în plin copiii”

Hill a spus că, după ce rușii au invadat Ucraina, acesta a cumpărat un bilet dus spre Polonia și, câteva zile mai târziu, a ajuns pe linia frontului în Irpin, acolo unde a fost martor la atrocitățile comise de armata rusă împotriva civililor.

„Eram la un punct de observație și niște copii se jucau în fața noastră, la aproximativ 100 de metri distanță, și aveau în jur de 13 ani”, a spus Hill.

Înainte ca soldații ucraineni să poată să îi evacueze pe copiii din zonă, „rușii au luat la țintă parcul cu artileria și au lovit în plin copiii”, și-a amintit Hill. „Rușilor nu le pasă. Mie îmi arată aproape ca un genocid. Ei vor să distrugă cultura ucraineană.”

Hill, care a servit și în armata britanică, a ajuns mai apoi în Bucha unde rușii au masacrat sute de civili. „Rușii au lăsat în urmă un dezastru. Erau cadavre pe toate străzile. Au găsit o groapă comună. Rușii omorau tot și pe toată lumea.”

Soldatul rus care l-a capturat pe Hill i-a trimis mesaj soției prizonierului britanic. „Au spus că vor 250.000 de euro sau îl omoară”

Într-o misiune în localitatea Oleksadrivka, în apropiere de Herson, Hill a fost împușcat în braț, glonțul spulberându-i osul. A fost capturat și plimbat prin diverse închisori și lagăre din Donețk în care a fost obligat să apară în filmări postate pe rețelele sociale și bătut de paznici.

La un moment dat, partenera lui Hill, Candice, și restul familiei lui au fost informați că bărbatul a murit. Soldatul care l-a împușcat și capturat pe Hill i-a folosit mobilul pentru a le trimite mesaje.

În afară de Andrew Hill (dreapta), alți patru cetățeni britanici au fost eliberați în urma schimbului de prizonieri dintre Ucraina și Rusia. Foto: Profimedia Images

„Telefonul meu s-a aprins și scria că am un mesaj de pe telefonul lui Andrew”, a povestit Candice. „Au spus că vor 250.000 de euro până la o anumită dată sau îl vor omorî. Soldatul a trimis mesaje tuturor celor pe care Andrew îi avea pe WhatsApp.”

Hill are acum un cadru metalic la braț care ajută oasele să se recupereze și a fost informat că ar putea să dureze până la doi ani ca rana să se vindece complet. „Nu m-am acomodat acasă și [războiul] este încă activ în mintea mea. Mă bucur că am mers acolo, am făcut ceea ce trebuia și nu regret deloc”, a spus Hill.

„Vreau în continuare să mă întorc și să lupt. Sunt legat emoțional de Ucraina și vreau să ajut în orice fel pot”, a spus Hill, care a precizat că echipa lui din Ucraina i-a transmis să mai stea acasă pentru a se recupera.

Editor : Raul Nețoiu