Video „Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată

A Barcelona Judge Refuses For The Third Time To Suspend Euthanasia For Noelia Castillo
Mai multe persoane s-au rugat la intrarea spitalului Sant Camil, pe 26 martie 2026, în Sant Pere de Ribes, Barcelona, după ce Tribunalul din Barcelona a respins pentru a treia oară cererea Fundației Avocaților Creștini de a suspenda eutanasia unei tinere programată joi după-amiază. Foto: Profimedia Images
Dispută în instanță cu familia Cazul a readus în dezbatere legea eutanasiei „Vreau doar să plec liniștită"

O tânără din Spania care s-a luptat luni de zile în instanță cu propriul tată pentru a obține dreptul la eutanasiere, după ce a fost agresată sexual și a rămas paraplegică, și-a încheiat viața prin sinucidere asistată, scrie The Guardian.

Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, suferea de tulburări psihice încă din adolescență și a încercat să se sinucidă în octombrie 2022, după ce a fost victima unei agresiuni sexuale. Tentativa a lăsat-o cu dureri permanente și dependentă de scaunul cu rotile. La 18 luni după acel moment, a apelat la legea spaniolă a eutanasiei, introdusă în 2021, pentru a obține permisiunea de a-și încheia viața.

Tânăra apare într-un clip și își spune povestea și de ce a ales eutanasierea.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Dispută în instanță cu familia

Demersul său a fost contestat de tatăl ei și de organizația ultraconservatoare Christian Lawyers, care l-a sprijinit în proces. Aceștia au susținut că, din cauza afecțiunilor psihice, tânăra nu poate lua o decizie pe deplin informată privind sfârșitul vieții sale.

La începutul acestei luni, după aproape doi ani de procese în instanțe regionale și naționale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins solicitarea tatălui de suspendare a procedurii de eutanasiere.

Joi seară, dorința Noeliei Castillo a fost pusă în aplicare într-o unitate medicală din localitatea Sant Pere de Ribes, provincia Barcelona.

Cazul a readus în dezbatere legea eutanasiei

Cazul său a atras atenția publică și a readus în prim-plan dezbaterea privind eutanasia în Spania. Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sănătății, 1.123 de persoane au apelat la moarte asistată între iunie 2021 – când legea a intrat în vigoare – și sfârșitul anului 2024.

Legea prevede că orice persoană majoră care suferă de o „boală gravă și incurabilă” sau de o „afecțiune gravă, cronică și invalidantă”, certificată medical, poate solicita eutanasierea dacă este „capabilă și conștientă” la momentul cererii.

Solicitantul trebuie să depună două cereri scrise și să treacă prin evaluări medicale independente, înainte ca o comisie regională de experți să aprobe procedura.

Actul normativ permite două metode: administrarea directă a unei substanțe letale de către personal medical autorizat sau prescrierea ori furnizarea acesteia pacientului, pentru a și-o administra singur.

„Vreau doar să plec liniștită”

Într-un interviu televizat acordat postului Antena 3 cu câteva zile înainte de moarte, Noelia Castillo și-a apărat decizia.

„Vreau doar să plec liniștită și să nu mai sufăr. Atât… nu mai e nimic ce vreau să fac. Nu vreau să ies, nu vreau să mănânc, nu vreau să fac nimic”, a spus ea.

Tânăra, aflată în tratament psihiatric de la 13 ani și cu mai multe tentative de suicid la activ, a declarat că s-a simțit mereu neînțeleasă.

„M-am simțit mereu singură pentru că nu m-am simțit înțeleasă… înainte să solicit eutanasierea, lumea mea era un loc foarte întunecat și vedeam un sfârșit la fel de întunecat. Nu aveam obiective, nu aveam scopuri, nimic – și încă nu am”, a afirmat ea.

Castillo a respins ideea că ar fi un exemplu pentru alții.

„Nu vreau ca nimeni să-mi urmeze pașii. Nu vreau ca oamenii să se intereseze de procedură pentru că își doresc eutanasierea. Simt doar că viața mea este viața mea și nu sunt un exemplu pentru nimeni, nici în bine, nici în rău”, a mai spus ea.

Organizația Christian Lawyers a organizat o conferință de presă în fața spitalului unde a murit tânăra, reiterându-și opoziția față de legea eutanasiei.

„Cazul Noeliei a emoționat întreaga lume. Legea eutanasiei trebuie abrogată. Fiecare viață trebuie apărată, nu abandonată”, a transmis organizația pe rețelele sociale.

Editor : Ana Petrescu

