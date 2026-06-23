Mii de oameni au ieșit pe străzile din Tirana pentru a protesta la adresa construirii unui complex turistic de lux pe Insula Sazan, un proiect care are legătură directă cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. De asemenea, protestatarii acuză guvernul prim-ministrului Edi Rama de corupție și de lipsă de transparență în tranzacțiile care implică terenuri aflate în proprietatea statului.

Proiectul complexului turistic a stârnit dezbateri aprinse în Albania de luni de zile, iar demonstrațiile împotriva acestuia continuă să crească ca amploare.

Într-o țară în care practic nu există tradiție de proteste civice, manifestațiile, lipsite atât de lideri, cât și de afiliere politică, au luat prin surprindere oficialii de la Tirana și pe cei ai UE. Din ce în ce mai mult, demonstranții își îndreaptă atenția asupra clasei politice, acuzată de tranziția haotică a țării de la regimul stalinist represiv. Temerile legate de o criză sunt în creștere, scrie The Guardian.

Premierul refuză să dea înapoi

Pe fondul apelurilor zilnice la demisia sa, Edi Rama, prim-ministrul, a ales să răspundă cu nervozitate, umor și o furie abia disimulată. Dar veteranul socialist, odinioară lăudat la Bruxelles pentru politicile sale vizionare și un om cu o fire jovială în vremuri mai pașnice, a refuzat, de asemenea, să dea înapoi.

Ales anul trecut pentru un al patrulea mandat, cu promisiunea de a integra această țară, odinioară izolată, în UE, el a descris investiția de 1,4 miliarde de euro ca fiind vitală pentru ca Albania să devină „cea mai atractivă destinație turistică de lux” din zona mediteraneană.

„Trebuie să te întrebi încotro se îndreaptă toate acestea”, a declarat Afrim Krasniqi, directorul Institutului Albanez de Studii Politice, care nu exclude ca manifestanții să recurgă la măsuri de protest „mai radicale”. „Se pare că guvernul nu vrea să creadă că toți acești oameni ieșiți în stradă sunt împotriva lui. Această absență a dialogului, această lipsă de empatie, acest refuz de a găsi o soluție, sunt periculoase.”

Au trecut trei săptămâni de când au izbucnit protestele, după ce buldozerele au început să defrișeze păduri și dune vechi de nisip pentru a face loc construcțiilor într-o zonă protejată de conservare, situată vizavi de Sazan.

Insula Sazan, un simbol

Pentru Ina Shkurti, la fel ca pentru atât de mulți albanezi, insula Sazan a jucat un rol extrem de important. În copilărie, se scălda în apele sale „mereu calme și de un verde smarald”, în adolescență insula îi apărea în vise, iar ca adult a devenit o parte de neșters a memoriei și a dorinței care o atrăgea înapoi, în fiecare vară, la Vlore, orașul ei natal de pe malul celălalt al mării.

Ceea ce Shkurti nu și-a imaginat niciodată a fost că planurile de a construi un mega-complex turistic pe Sazan – unul dintre cele două complexe de lux de pe coasta de sud a Albaniei, susținute de Ivanka Trump și soțul ei, Jared Kushner – vor declanșa o revoltă, o răscoală care a zguduit statul balcanic într-un spasm de dezgust față de excesele percepute ale „unei clase oligarhice corupte”, tocmai în momentul în care acesta speră să finalizeze negocierile de aderare la UE.

De la prăbușirea comunismului, acum mai bine de trei decenii, Albania nu a mai fost zguduită de o asemenea furie colectivă.

„Acest guvern nu ne mai reprezintă”

La 32 de ani, Shkurti, a cărei familie a emigrat în SUA când ea avea 11 ani, este reprezentativă pentru zecile de mii de oameni, atât din țară, cât și din străinătate, care au ieșit în stradă în cadrul a ceea ce a devenit cunoscut drept „revoluția flamingo”, din cauza amenințării pe care o reprezintă stațiunile propuse pentru fauna sălbatică și ecosistemele fragile din aceste zone.

„Acest guvern nu ne mai reprezintă”, a spus ea. „A ales să reprezinte investitori oligarhi precum Ivanka Trump și Jared Kushner. Aceste proteste nu se vor opri, chiar dacă nu mai vizează exclusiv pe ei.”

În fiecare zi, a spus ea, prieteni din diaspora albaneză sosesc cu avionul pentru a se alătura mitingurilor. La cel mai mare miting de până acum, mii de oameni s-au adunat la Tirana în weekend, mulți dintre ei venind din SUA și din alte părți ale Europei, pentru a-și alătura vocile valului de nemulțumire.

Rezervația Pishë Poro-Narta, care adăpostește unul dintre ultimele râuri sălbatice din Europa, acoperă o mare parte din peninsula Zvërnec, țărmurile sale nisipoase protejând o lagună interioară care constituie o rută migratorie importantă pentru sute de păsări rare și peste 70 de specii pe cale de dispariție.

Ivanka se uită și la litoralul albanez

Tensiunile au crescut aici – primul loc vizat pentru dezvoltare – când oponenții s-au confruntat cu agenții de securitate privați care ridicaseră în grabă un gard pentru a împiedica accesul publicului. În haosul care a urmat, în timp ce demonstranții încercau să escaladeze bariera, un proprietar local a fost filmat în timp ce era târât de agenți, corpul său încătușat lovindu-se de terenul stâncos, în timp ce martorii priveau îngroziți. Ofițerii de poliție au ales să nu intervină.

Într-un podcast lansat a doua zi, Ivanka Trump a vorbit cu entuziasm despre proiectul imobiliar și despre „această frumoasă peninsulă, cu o lagună pe o parte și marea pe cealaltă”, pe care ea și soțul ei, în calitate de investitori principali ai proiectului, intenționau să o transforme. „ „Este un proiect de amploare uriașă”, a spus ea referindu-se la planurile de dezvoltare a Sazanului, o fostă bază militară din era sovietică, al cărei peisaj verde, cu smochini sălbatici și flori, este presărat cu clădiri abandonate folosite odinioară de personalul militar și familiile acestora. „Nu doar insula, ci avem și 5 mile de plajă chiar vizavi de ea”, a spus entuziasmată fiica președintelui SUA, referindu-se la țărmul de pe care s-au petrecut scenele violente din această lună.

„Oamenii s-au înfuriat foarte tare”, a spus Kostandin Xhaho, un ecologist din Vlore. „La urma urmei, Sazan este un monument istoric. Am prieteni care au crescut în acele clădiri, iar atât insula, cât și Zvërnec sunt habitate importante pentru flamingo, focile călugăr și țestoasele marine cu capul mare. Ideea construirii unui complex turistic de 10.000 de camere pe peninsulă a declanșat ceea ce cred că ați numi o explozie.”

Jefuirea rezervelor naturale

Perspectiva ca ceea ce criticii au condamnat drept „cea mai rea formă de elită globală” să jefuiască rezervele naturale dintr-o țară care rămâne una dintre cele mai sărace din Europa a stârnit rapid o furie profundă față de aceste jafuri, care pun în evidență și alte inegalități.

Proiectul a primit aprobarea preliminară după ce Parlamentul albanez a modificat legile stricte care protejau zonele sensibile din punct de vedere ecologic – deși nu există dovezi că Kushner ar fi avut vreun rol în această schimbare.

Ca semn al lipsei de transparență percepute în jurul proiectului, oponenții susțin că investitorii rămân un mister, identitățile lor fiind ascunse în spatele unei companii-paravan cu structură complexă din Țările de Jos. Procesele judiciare în curs privind disputele funciare din Zvërnec au contribuit, de asemenea, la alimentarea furiei populare.

„Ceea ce ne dorim este o nouă Albanie”, a declarat Justina Prenga, în vârstă de 24 de ani, care a venit recent din orașul Shkodër, situat în nordul țării, pentru a se alătura protestatarilor din Capitală, unde în fiecare seară se aud strigăte de „Rama ik” (Rama, demisionează!) în fața clădirii din anii 1930, cu obloanele trase, care găzduiește biroul prim-ministrului. „Facem parte din generația Z și spunem «ajunge», țara noastră nu este de vânzare.”

Editor : M.C