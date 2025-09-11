„Vrem să transmitem un semnal Rusiei, lui Putin: Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, spune președintele Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa nu se va lăsa intimidată de dronele rusești, invocând lunga istorie a acesteia în ceea ce privește rezistența în fața amenințărilor străine. „Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, a declarat Nawrocki în timpul vizitei sale la Baza Aeriană Tactică 31 din Poznań-Krzesiny. Președintele, care a descris atacul cu drone asupra Poloniei drept o „provocare rusă”, a mulțumit tuturor piloților și soldaților pentru asigurarea securității Poloniei. „Am trecut atât testele politice, cât și cele militare”, a subliniat el, potrivit polsatnews.pl. ISW opinează că Rusia testează coordonarea NATO.

Karol Nawrocki a vizitat joi Baza Aeriană Tactică nr. 31 din Poznań-Krzesiny (provincia Wielkopolska). În timpul discursului său, președintele a mulțumit soldaților care au participat la operațiunea legată de încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești.

„Vrem să trimitem un semnal Rusiei, lui Vladimir Putin, că suntem o națiune care nu s-a lăsat intimidată de soldații sovietici care stăteau la porțile Varșoviei în 1920. Suntem o națiune care nu și-a pierdut sufletul după 1945 și, în ciuda a aproape 50 de ani de propagandă sovietică, când eram o colonie sovietică, ne-am păstrat libertatea, independența și dragostea pentru patria noastră”, a amintit președintele.

„Datorită minunaților piloți polonezi și piloților aliaților noștri, Polonia, care este membră a NATO și cheltuiește aproape 5% din PIB-ul său pentru forțele armate, nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, a spus el.

Karol Nawrocki a afirmat că dronele din spațiul aerian al Poloniei au fost o „provocare rusă”, „o încercare de a testa capacitățile țării, inclusiv abilitățile de reacție ale politicienilor, precum prim-ministrul și președintele Poloniei”.

„A fost o încercare de a testa mecanismele Alianței Nord-Atlantice și disponibilitatea noastră de a răspunde”, a adăugat el.

„Am trecut toate testele. Atât testul politic, cât și testul de parteneriat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, îndeplinind sarcinile noastre diplomatice încă de aseară și, mai presus de toate, testul militar al disponibilității voastre de a răspunde la provocarea rusă”, a spus președintele, adresându-se piloților.

„Avem piloți minunați, soldați minunați, iar comandantul suprem al forțelor armate este conștient de unde venim, cine suntem și pentru ce suntem pregătiți”, a spus el.

Nawrocki: Trebuie să fim pregătiți pentru război în fiecare zi

Nawrocki a subliniat, de asemenea, că dorește să „conducă Polonia către un viitor fără război”.

În opinia sa, pentru a nu exista război, „trebuie să fim pregătiți pentru război în fiecare zi”. „Politicienii, pe de altă parte, trebuie să își îndeplinească sarcinile la fel de bine ca soldații armatei poloneze”, a adăugat el.

Nawrocki a evaluat, de asemenea, că evenimentele care au urmat atacului cu drone rusești asupra Poloniei pot fi considerate un succes, deoarece polonezii au demonstrat că sunt pregătiți să răspundem ca țară.

„Acest succes din 10 septembrie ar trebui să ne insufle nouă, celor responsabili de viitorul Poloniei, mie, în calitate de președinte al Poloniei, prim-ministrului, guvernului polonez, tuturor, un sentiment de profundă responsabilitate. Astfel încât, cu fiecare an, lună și zi care trece, să fim și mai bine pregătiți pentru ceea ce se poate întâmpla în viitor”, a explicat el.

Anterior, premierul polonez Donald Tusk le-a mulțumit și el piloților care au participat la operațiunea de miercuri, când a vizitat joi Baza Aeriană Tactică 32 din Łask (provincia Łódź). „Acestea nu mai sunt exerciții, demonstrații sau manevre, ci acțiuni directe în aer menite să protejeze patria noastră și siguranța cetățenilor noștri”, le-a spus prim-ministrul piloților.

„Nu știu dacă trăiți asta zilnic, dar vreau să vă spun că astăzi, pentru toată lumea, fără excepție, indiferent de unde vin sau care sunt opiniile lor, sunteți eroi”, a subliniat el.

„Știu cât de solicitantă este munca voastră de zi cu zi, cât de mult sacrificiu presupune în ceea ce privește viața voastră de familie. Dar, de ieri, nimeni nu mai poate pune la îndoială faptul că fără voi, Polonia ar fi lipsită de apărare”, a spus Donald Tusk.

Analiză ISW: Rusia testează coordonarea NATO

Numărul mare și tipul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez sugerează că acțiunea a fost intenționată și pregătită din timp. Rusia testează coordonarea NATO, înaintea exercițiului Zapad, și intensifică războiul hibrid, vizând inclusiv hubul logistic pentru Ucraina, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).

Analiza ISW relevă că, având în vedere numărul neobișnuit de amplu al dronelor ce au pătruns în spațiul aerian al Poloniei – 19 drone (de trei ori mai multe decât cele căzute, în total, de la începutul războiului din Ucraina), precum și reacția premierului Donald Tusk, experții militari, oficialii NATO și aliații consideră intruziunea o provocare, menită să testeze interoperabilitatea alianței și viteza sa de reacție. “Este de necrezut faptul că incursiunea atâtor drone – care a durat aproximativ 7 ore – ar putea fi atribuită unui accident sau unor erori tehnice”, subliniază ISW.

Operațiune planificată încă din vară

Analiștii militari notează că o parte dintre drone erau Gerbera, cunoscute drept drone folosite ca momeală, întrucât sunt proiectate să arate ca dronele Shahed pentru a distrage și suprasolicita antiaerienele, dar fără abilități de recunoaștere și fără să dispună de camere video. Acest lucru trădează faptul că este vorba despre o operațiune premeditată, planificată încă din vară, estimează experții.

Un analist ucrainean, specializat în război electronic și radio, a obținut și publicat o imagine a uneia dintre dronele doborâte, confirmând că este, într-adevăr, vorba despre aparatură de diversiune. De asemenea, un jurnalist polonez a obținut acces la un raport ce menționa faptul că armata ucraineană a identificat drone rusești cu cartele SIM poloneze și lituaniene, cartele care ar putea indica pregătirile Rusiei pentru a testa coridoare de atac în Polonia și Lituania.

Atât oficialii belaruși, cât și cei ruși, au negat implicarea în incursiunea dronelor, și au încercat să învinuiască dispozitivele de bruiaj ucrainene, care ar fi dus la “pierderea traiectoriei”, deși există dovezi că dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez dinspre Belarus. Incursiunea vine, de asemenea, într-un moment tensionat. Exercițiul militar comun ruso-bielorus Zapad-2025 urmează să se desfășoare în perioada 12–16 septembrie. De asemenea, premierul Tusk a anunțat închiderea frontierei cu Belarus din 11 septembrie.

Rusia testează limitele escaladării

Acțiunea face parte din campania mai amplă de război hibrid purtată de Rusia împotriva Europei, care include bruiaj GPS, operațiuni de sabotaj, incendieri și tentative de asasinate, apreciază ISW. Prin aceste acțiuni, rușii caută să testeze atât reacțiile tactice și politice ale NATO, cât și nivelul sprijinului intern pentru apărarea colectivă, într-un moment sensibil pentru Polonia în raport cu susținerea Ucrainei. NATO a confirmat că este prima dată când avioanele sale au fost angajate împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat.

ISW apreciază că Rusia se pregătește, pe mai multe planuri, pentru un posibil conflict viitor cu NATO, inclusiv prin militarizarea societății, instruirea tineretului, consolidarea infrastructurii militare la granița vestică și promovarea unor narative ce ar putea fi folosite pentru a justifica o agresiune. În acest context, incursiunea dronelor în Polonia face parte din strategia Rusiei de a testa limitele escaladării.

Rusia urmărește, de asemenea, să limiteze sau chiar să descurajeze sprijinul militar occidental pentru Ucraina. Potrivit Reuters, un oficial militar de rang înalt a declarat că cel puțin cinci dintre traiectoriile dronelor indicau faptul că acestea se îndreptau spre un aeroport din sud-estul Poloniei, principalul hub NATO pentru livrările de armament către Ucraina. Rusia ar fi putut intenționa să lovească aeroportul pentru a împiedica transporturile de ajutor militar occidental. Totodată, Kremlinul încearcă să tempereze sprijinul populației din Polonia și Europa pentru continuarea ajutorului militar către Kiev, creând temeri că astfel de atacuri rusești ar putea fi repetate.

De asemenea, Rusia, prin pozițiile oficiale exprimate atât la Moscova, cât și la Minsk, încearcă să răspândească narative în Polonia, sugerând că incidentul ar fi fost o provocare ucraineană. Această strategie exploatează dezbaterile interne din Polonia privind gradul de sprijin acordat Ucrainei, iar Moscova a desfășurat deja campanii de influență informațională în legătură cu alegerile prezidențiale poloneze din mai 2025, conchide ISW.

Editor : Marina Constantinoiu