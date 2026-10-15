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Vucic acuză Croația de amestec în procesul electoral din Serbia: Nicio țară nu a intervenit atât de mult și de brutal în alegeri

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Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia
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Aleksandar Vucic, care conduce lista electorală Aleksandar Vucic-Serbia Unită la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc în Serbia pe 25 octombrie, a declarat miercuri că nicio ţară nu s-a amestecat în alegerile altei ţări atât de mult şi de brutal cum se amestecă Croaţia în viitoarele alegeri din Serbia şi a adăugat că Belgradul a trimis o notă de protest la Zagreb, informează joi agenția Tanjug, potrivit Agerpres.

Într-o apariţie la B92 TV, Aleksandar Vucic a spus că este bine că Ministerul Afacerilor Externe al Serbiei a trimis o notă de protest, dar a adăugat că „poate ar fi trebuit să se facă asta de o mie de ori până acum”.

„Este important să lăsăm o înregistrare că am ştiut că Croaţia a intervenit în procesul nostru electoral în cel mai deschis mod. Prin urmare, am trimis o notă de protest. Vrem doar să spunem aceasta: nicio ţară nu a intervenit în alegerile nimănui atât de mult şi atât de brutal cum o face Croaţia în ale noastre. Niciodată. Cred că aceasta ar trebui să demonstreze, să prezinte şi să arate multe lucruri oamenilor,” a mai afirmat Aleksandar Vucic.

Editor : B.E.

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