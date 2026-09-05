Vulcanul Anak Krakatau din Indonezia continuă să erupă. Autoritățile mențin alerta și zona de restricție

Vulcanul Anak Krakatau, situat în regiunea Lampung de Sud din Indonezia, continuă să erupă. Zgomote puternice au fost auzite sâmbătă dimineață de la un post de observare vulcanică din apropiere, iar între miezul nopții și ora 06:00 au fost observate fântâni de lavă.

Erupția a început vineri, la ora locală 23:07. În regiunea vulcanului este menținută starea de alertă de nivelul III, iar autoritățile au instituit o zonă de interdicție pe o rază de trei kilometri în jurul craterului activ.

Agenția de Geologie din Indonezia transmite că structura actuală a vulcanului, reconstruită după erupția din 2018, nu este considerată în prezent capabilă să se prăbușească la o scară care ar putea declanșa un tsunami.

„Oamenii nu trebuie să intre în panică, dar trebuie să rămână vigilenți", a transmis Agenția Națională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).

Autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să nu intre în zona restricționată și să nu se apropie de vulcan pentru a observa sau filma erupția.

De asemenea, persoanele aflate în zonele de coastă din Banten și Lampung sunt îndemnate să urmărească informațiile oficiale transmise de Agenția Geologică, BNPB și autoritățile locale și să evite informațiile neverificate.

Editor : A.R.