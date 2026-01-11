Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa

Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post, citat de News.ro.

Sfântul Scaun – entitate juridică care reprezintă Biserica Catolică – a încercat o mediere diplomatică cu Statele Unite în jurul unei oferte de scoatere a lui Maduro în Rusia împreună cu anturajul său şi o parte din banii acumulaţi de la venirea sa la putere în 2013.

„Ceea ce i s-a propus lui Maduro este să plece şi să se bucure de banii săi”, spune o sursă a cotidianului american.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat responsabil cu afacerile politice şi diplomatice, l-a convocat în ajunul Crăciunului pe ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun, Brian Burch, pentru a-i transmite această ofertă.

În timpul întrevederii, el s-a interesat de planurile americane privind Venezuela. O parte a flotei americane naviga încă din vară în Marea Caraibelor, scufundând ambarcaţiuni suspectate că transportau droguri către Statele Unite, iar Donald Trump nu ascundea – la fel ca administraţiile precedente – ostilitatea sa faţă de Maduro, acuzat de mulţi ani că ar fi implicat în traficul de droguri.

Cardinalul Pietro Parolin fusese nunţiu apostolic – un trimis diplomatic, cu un rol similar celui unui ambasador – în Venezuela în timpul preşedinţiei lui Hugo Chavez, apoi la începutul preşedinţiei succesorului său, Maduro. De câteva zile, el încerca să negocieze o ieşire paşnică pentru acesta.

„Cred că violenţa nu aduce niciodată victoria. Esenţialul este să se caute dialogul”, a declarat public în noiembrie Papa Leon XIV, comentând mişcările marinei americane.

Dar Nicolas Maduro a respins această ieşire. Potrivit Washington Post.

Sfântul Scaun credea că acesta va încerca chiar să demisioneze după realegerea sa foarte controversată din iulie 2024. Liderul venezuelean nu a făcut acest lucru, convins că americanii nu vor îndrăzni să intervină împotriva lui. Dar, aşa cum a reamintit secretarul de stat american Marco Rubio, „nu vă jucaţi cu acest preşedinte”. Iar Donald Trump nu a ezitat să intervină cu forţele speciale împotriva lui.

