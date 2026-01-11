Live TV

Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa

Data publicării:
maduro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post, citat de News.ro.

Sfântul Scaun – entitate juridică care reprezintă Biserica Catolică – a încercat o mediere diplomatică cu Statele Unite în jurul unei oferte de scoatere a lui Maduro în Rusia împreună cu anturajul său şi o parte din banii acumulaţi de la venirea sa la putere în 2013.

„Ceea ce i s-a propus lui Maduro este să plece şi să se bucure de banii săi”, spune o sursă a cotidianului american.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat responsabil cu afacerile politice şi diplomatice, l-a convocat în ajunul Crăciunului pe ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun, Brian Burch, pentru a-i transmite această ofertă.

În timpul întrevederii, el s-a interesat de planurile americane privind Venezuela. O parte a flotei americane naviga încă din vară în Marea Caraibelor, scufundând ambarcaţiuni suspectate că transportau droguri către Statele Unite, iar Donald Trump nu ascundea – la fel ca administraţiile precedente – ostilitatea sa faţă de Maduro, acuzat de mulţi ani că ar fi implicat în traficul de droguri.

Cardinalul Pietro Parolin fusese nunţiu apostolic – un trimis diplomatic, cu un rol similar celui unui ambasador – în Venezuela în timpul preşedinţiei lui Hugo Chavez, apoi la începutul preşedinţiei succesorului său, Maduro. De câteva zile, el încerca să negocieze o ieşire paşnică pentru acesta.

„Cred că violenţa nu aduce niciodată victoria. Esenţialul este să se caute dialogul”, a declarat public în noiembrie Papa Leon XIV, comentând mişcările marinei americane.

Dar Nicolas Maduro a respins această ieşire. Potrivit Washington Post.

Sfântul Scaun credea că acesta va încerca chiar să demisioneze după realegerea sa foarte controversată din iulie 2024. Liderul venezuelean nu a făcut acest lucru, convins că americanii nu vor îndrăzni să intervină împotriva lui. Dar, aşa cum a reamintit secretarul de stat american Marco Rubio, „nu vă jucaţi cu acest preşedinte”. Iar Donald Trump nu a ezitat să intervină cu forţele speciale împotriva lui.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
taxe si impozite
2
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
4
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Traian Băsescu.
5
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
putin si kadirov la masa
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă
Multiple strong explosions were heard on Saturday in Venezuela’s capital Caracas
SUA au țintit, în timpul operațiunii din Venezuela, un institut științific care găzduia și un reactor nuclear. Pagube semnificative
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta).
Când se va întâlni Gustavo Petro cu Donald Trump la Casa Albă. Anunțul liderului SUA despre subiectul principal de pe agendă
Donald Trump
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe”
Recomandările redacţiei
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
spionul KGB Oleg Lialin
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg...
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O...
Ultimele știri
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...