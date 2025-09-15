Live TV

Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul, deși neagă acest lucru. „Trump nu a spus nu”

Benjamin Netanyahu și Donald Trump
Benjamin Netanyahu și Donald Trump. Foto: Profimedia
Cronologia atacului Israelului asupra Qatarului

Washingtonul era la curent cu atacurile asupra Qatarului înainte ca acestea să aibă loc, chiar dacă timpul necesar pentru a le opri ar fi fost foarte scurt, scrie Axios citând șapte oficiali israelieni.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a informat pe președintele american Donald Trump că Israelul intenționa să atace liderii Hamas din Qatar înainte ca atacul de săptămâna trecută să aibă loc, a raportat luni Axios, citând șapte oficiali israelieni.

Ulterior, Casa Albă a declarat că a fost informată abia după ce rachetele erau deja în aer, neavând astfel Trump nicio posibilitate de a se opune atacului, dar Axios a raportat, citând oficialii israelieni, că americanii știau de mai devreme, chiar dacă timpul pentru a-l opri ar fi fost foarte scurt.

„Trump știa despre atac înainte ca rachetele să fie lansate. Mai întâi, a avut loc o discuție la nivel politic între Netanyahu și Trump, urmată de una prin canale militare. Trump nu a spus nu”, a afirmat unul dintre înalții oficiali israelieni, potrivit sursei citate.

Un alt oficial a insistat că Trump a fost informat „cu mult timp înainte” la nivel politic, Trump „având posibilitatea de a opri atacul dacă ar fi vrut”.

Oficialii au explicat, de asemenea, pentru Axios că „rachetele nu au fost lansate când Netanyahu l-a sunat pe Trump, oferind suficient timp americanilor să reacționeze”.

Cronologia atacului Israelului asupra Qatarului

Raportul Axios a adăugat că trei oficiali au explicat cum Netanyahu l-a sunat pe Trump în jurul orei 8 dimineața, primele explozii în Doha fiind înregistrate la ora 8:51 dimineața.
Axios a mai afirmat că Casa Albă a declarat că Witkoff s-a grăbit să avertizeze qatarezii, dar până atunci rachetele deja loviseră.

Oficialii americani au declarat că armata SUA a văzut avioane israeliene în aer și a cerut explicații din partea Israelului, care nu au sosit până când rachetele balistice aeriene nu au zburat spre complexul Hamas din Doha.

