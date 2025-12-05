Live TV

Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”

Data actualizării: Data publicării:
nato
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ
Din articol
Nicio strategie anterioară a SUA nu a folosit un astfel de limbaj Flashback al Doctrinei Monroe Dar Europa? Ucraina respinge solicitarea Washingtonului de a opri extinderea NATO

Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le numi, că au „așteptări nerealiste” în ceea ce privește războiul din Ucraina, în timp ce „calcă în picioare principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția”, informează TVPWorld.

Documentul prezintă prioritățile Washingtonului pentru următorii patru ani. Secțiunea dedicată Europei include o frază care rupe brusc tradiția deceniilor de sprijin bipartizan al SUA pentru politica „ușilor deschise” a Articolului 10 al NATO privind aderarea, afirmând că politica americană față de Europa ar trebui să acorde prioritate „încetării percepției, dar și prevenirii realității unei NATO ca alianță în continuă expansiune”.

Nicio strategie anterioară a SUA nu a folosit un astfel de limbaj

Nicio strategie anterioară a SUA nu a folosit un limbaj care să semnaleze încetarea fermă a extinderii.

Schimbarea survine în contextul în care războiul din Ucraina intră într-o nouă iarnă de lupte. Kievul a insistat pentru aderarea sa la NATO încă de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, argumentând că numai garanțiile oferite de aderare pot descuraja Moscova.

Liderii NATO au afirmat în repetate rânduri că Ucraina „va deveni membru”, dar au evitat să stabilească o dată. Noua strategie a SUA pare să consolideze rezistența Washingtonului de a apropia Ucraina de aderare.

Flashback al Doctrinei Monroe

În secțiunea dedicată emisferei occidentale, documentul declară că Statele Unite „vor reafirma și vor aplica Doctrina Monroe” – politica din secolul al XIX-lea care se opunea noii colonizări europene sau interferenței în America și, în schimb, promitea neimplicarea SUA în conflictele și politica europeană.

Strategia numește noua abordare „Corolarul Trump la Doctrina Monroe”, punând accentul pe împiedicarea rivalilor din afara emisferei să-și poziționeze forțele sau alte capacități amenințătoare în regiune și să dețină sau să controleze active strategice vitale.

Dar Europa?

Strategia menționează, de asemenea, noua politică a Washingtonului privind Europa, oferind în același timp o privire asupra politicii interne a administrației Trump.

În document, SUA enumeră „declinul civilizației” ca fiind cea mai mare problemă a Europei, afirmând că aceasta eclipsează „cheltuielile militare insuficiente și stagnarea economică”.

Strategia exercită, de asemenea, presiuni asupra Uniunii Europene, acuzând-o că subminează „libertatea politică și suveranitatea”, „cenzurează libertatea de exprimare și suprimă opoziția politică” și „transformă continentul și creează conflicte” prin politica sa de migrație.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, se arată în declarație. „America își încurajează aliații politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene dă într-adevăr motive de mare optimism”.

Strategia vizează, de asemenea, mai multe guverne europene, acuzându-le că au „așteptări nerealiste” cu privire la modul de a pune capăt războiului din Ucraina. Ea susține că aceste guverne nu beneficiază de sprijinul majorității în propriile țări.

Strategia afirmă, de asemenea, că unii membri NATO vor deveni în curând „majoritar neeuropeni” din cauza migrației necontrolate.

Ucraina respinge solicitarea Washingtonului de a opri extinderea NATO

Ucraina a respins apelul Washingtonului de a pune capăt extinderii NATO, respingând politica prezentată de administrația Trump privind strategia de securitate națională publicată peste noapte.

Vineri, în cadrul unui interviu acordat TVP World, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasyl Bodnar, a declarat că drumul Kievului către aderarea la NATO rămâne nenegociabil.

„Aderarea Ucrainei la NATO este un obiectiv cheie al politicii noastre externe”, a insistat Bodnar.

„Este prevăzută în Constituția noastră și nimeni nu ne poate abate de la acest drum. O altă problemă este când se va întâmpla acest lucru. În prezent, purtăm discuții cu toți partenerii noștri, iar decizia privind aderarea Ucrainei la NATO și modul în care aceasta se va realiza depinde atât de Ucraina, cât și de partenerii NATO.”

Prezentând o poziție care va mulțumi Moscova, dar va alarma Kievul, documentul afirmă că politica americană față de Europa ar trebui să acorde prioritate „eliminării percepției și prevenirii realității NATO ca alianță în continuă expansiune”.

Bodnar a respins orice idee că Rusia ar trebui să influențeze traiectoria Ucrainei. „Nici Vladimir Putin, nici Rusia nu au nimic de-a face cu aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat el pentru TVP World.

El a adăugat: „Avem nevoie de un semnal puternic că Ucraina va fi, așa cum a fost la summitul de la București, un viitor membru NATO, iar acest lucru ar trebui dovedit prin fapte concrete”.

Summitul de la București din 2008 a confirmat că Ucraina și Georgia vor adera în cele din urmă la NATO, dar nu a oferit un calendar.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
tanczos barna
3
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
4
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
Digi Sport
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gard cu sârmă ghimpată care separă o zână cu câmp și o pădure
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus. De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas
Emirates Palace Abu Dhabi; Dubai; United Arab Emirates - Stone archway with skyscraper in Abu Dhabi
Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku
Donald Trump
Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)
JD Vance
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Recomandările redacţiei
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se...
Ultimele știri
Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026
Decizie controversată în SUA: Nu se mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru hepatita B, o victorie pentru Robert F. Kennedy jr.
Mesaje și urări de „La mulți ani” pentru Sfântul Nicolae 2025. Felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 6 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Cine este Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București 2025. Parcursul politic și detalii mai puțin...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Doliu la viitoarea adversară a FCSB-ului! Anunțul crunt făcut de club: este vorba despre fostul secund al lui...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Câți bani ai voie să transferi într-o zi fără să fii raportat automat de bancă la ANAF. Praguri valabile în...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă