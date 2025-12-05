Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”

Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le numi, că au „așteptări nerealiste” în ceea ce privește războiul din Ucraina, în timp ce „calcă în picioare principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția”, informează TVPWorld.

Documentul prezintă prioritățile Washingtonului pentru următorii patru ani. Secțiunea dedicată Europei include o frază care rupe brusc tradiția deceniilor de sprijin bipartizan al SUA pentru politica „ușilor deschise” a Articolului 10 al NATO privind aderarea, afirmând că politica americană față de Europa ar trebui să acorde prioritate „încetării percepției, dar și prevenirii realității unei NATO ca alianță în continuă expansiune”.

Nicio strategie anterioară a SUA nu a folosit un astfel de limbaj

Nicio strategie anterioară a SUA nu a folosit un limbaj care să semnaleze încetarea fermă a extinderii.

Schimbarea survine în contextul în care războiul din Ucraina intră într-o nouă iarnă de lupte. Kievul a insistat pentru aderarea sa la NATO încă de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, argumentând că numai garanțiile oferite de aderare pot descuraja Moscova.

Liderii NATO au afirmat în repetate rânduri că Ucraina „va deveni membru”, dar au evitat să stabilească o dată. Noua strategie a SUA pare să consolideze rezistența Washingtonului de a apropia Ucraina de aderare.

Flashback al Doctrinei Monroe

În secțiunea dedicată emisferei occidentale, documentul declară că Statele Unite „vor reafirma și vor aplica Doctrina Monroe” – politica din secolul al XIX-lea care se opunea noii colonizări europene sau interferenței în America și, în schimb, promitea neimplicarea SUA în conflictele și politica europeană.

Strategia numește noua abordare „Corolarul Trump la Doctrina Monroe”, punând accentul pe împiedicarea rivalilor din afara emisferei să-și poziționeze forțele sau alte capacități amenințătoare în regiune și să dețină sau să controleze active strategice vitale.

Dar Europa?

Strategia menționează, de asemenea, noua politică a Washingtonului privind Europa, oferind în același timp o privire asupra politicii interne a administrației Trump.

În document, SUA enumeră „declinul civilizației” ca fiind cea mai mare problemă a Europei, afirmând că aceasta eclipsează „cheltuielile militare insuficiente și stagnarea economică”.

Strategia exercită, de asemenea, presiuni asupra Uniunii Europene, acuzând-o că subminează „libertatea politică și suveranitatea”, „cenzurează libertatea de exprimare și suprimă opoziția politică” și „transformă continentul și creează conflicte” prin politica sa de migrație.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, se arată în declarație. „America își încurajează aliații politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene dă într-adevăr motive de mare optimism”.

Strategia vizează, de asemenea, mai multe guverne europene, acuzându-le că au „așteptări nerealiste” cu privire la modul de a pune capăt războiului din Ucraina. Ea susține că aceste guverne nu beneficiază de sprijinul majorității în propriile țări.

Strategia afirmă, de asemenea, că unii membri NATO vor deveni în curând „majoritar neeuropeni” din cauza migrației necontrolate.

Ucraina respinge solicitarea Washingtonului de a opri extinderea NATO

Ucraina a respins apelul Washingtonului de a pune capăt extinderii NATO, respingând politica prezentată de administrația Trump privind strategia de securitate națională publicată peste noapte.

Vineri, în cadrul unui interviu acordat TVP World, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasyl Bodnar, a declarat că drumul Kievului către aderarea la NATO rămâne nenegociabil.

„Aderarea Ucrainei la NATO este un obiectiv cheie al politicii noastre externe”, a insistat Bodnar.

„Este prevăzută în Constituția noastră și nimeni nu ne poate abate de la acest drum. O altă problemă este când se va întâmpla acest lucru. În prezent, purtăm discuții cu toți partenerii noștri, iar decizia privind aderarea Ucrainei la NATO și modul în care aceasta se va realiza depinde atât de Ucraina, cât și de partenerii NATO.”

Prezentând o poziție care va mulțumi Moscova, dar va alarma Kievul, documentul afirmă că politica americană față de Europa ar trebui să acorde prioritate „eliminării percepției și prevenirii realității NATO ca alianță în continuă expansiune”.

Bodnar a respins orice idee că Rusia ar trebui să influențeze traiectoria Ucrainei. „Nici Vladimir Putin, nici Rusia nu au nimic de-a face cu aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat el pentru TVP World.

El a adăugat: „Avem nevoie de un semnal puternic că Ucraina va fi, așa cum a fost la summitul de la București, un viitor membru NATO, iar acest lucru ar trebui dovedit prin fapte concrete”.

Summitul de la București din 2008 a confirmat că Ucraina și Georgia vor adera în cele din urmă la NATO, dar nu a oferit un calendar.

