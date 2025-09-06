Live TV

Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți

Data publicării:
luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages
Din articol
Vestea care a „scăpat”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul se află în negocieri „foarte intense” cu gruparea palestiniană Hamas și i-a îndemnat să elibereze toți ostaticii deținuți în Gaza. „Suntem în negocieri foarte intense cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor, afirmând că situația va fi „dificilă” și „neplăcută” dacă Hamas continuă să țină ostatici israelieni, scrie Reuters.

„Le-am spus să-i elibereze pe toți, chiar acum. Și vor avea parte de lucruri mult mai bune, dar dacă nu-i eliberează pe toți, va fi o situație dificilă, va fi urâtă”, a spus Trump, adăugând că Hamas „cere unele lucruri care sunt în regulă”.

Trump nu a dat mai multe detalii.

Militanții palestinieni au luat peste 250 de ostatici în Gaza după un atac fără precedent în octombrie 2023 în Israel, în care au murit aproximativ 1.200 de israelieni,

Atacul ulterior al Israelului, aliat al SUA, asupra Fâșiei Gaza a ucis zeci de mii de persoane, a deplasat întreaga populație a Gazei dintr-o zonă în alta și a provocat acuzații de genocid și crime de război la tribunalele internaționale și din partea mai multor grupuri pentru drepturile omului, amintește Reuters. Israelul neagă acuzațiile.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului din Gaza în timpul campaniei sale prezidențiale, dar o rezolvare a fost dificil de găsit. Ca și în cazul războiului din Ucraina.

Aproximativ 50 de ostatici israelieni sunt încă în mâinile Hamas în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață.

Vestea care a „scăpat”

Donald Trump a declarat că unii dintre cei 20 de ostatici care se presupune că sunt în viață în Gaza ar fi „murit recent”, în timp ce Israelul solicită palestinienilor care locuiesc în orașul Gaza să evacueze zona, înaintea unui atac amplu asupra celui mai mare oraș al enclavei.

„Sunt 20 de persoane, dar cred că dintre cele 20 ar putea fi unele care au murit recent, din câte am auzit. Sper să nu fie adevărat”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, vineri.

„Știm că cel puțin 30 de persoane sunt moarte și negociem pentru a le scoate de acolo”, a adăugat el.

Hamas a declarat că va elibera unii ostatici pentru un armistițiu temporar, în timp ce Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește eliberarea tuturor ostaticilor.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul din Gaza se va încheia numai dacă toți ostaticii vor fi eliberați, Hamas va fi dezarmat, Israelul va stabili controlul securității asupra enclavei și va fi înființată o administrație civilă alternativă. Hamas cere încetarea războiului și retragerea Israelului din Gaza.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
4
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au...
parinti si copii langa scoala
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din...
FINLAND - RUSSIA - BORDER - FENCE, Lappeenranta, Finland - 21 May 2025
Rusia vrea graniță fortificată cu Finlanda. Vladimir Putin și-a...
European Leaders Discuss Ukraine Security Guarantees at Paris Summit
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind...
Ultimele știri
Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Ploiești. 80 de hectare au fost mistuite. Zeci de pompieri mobilizați
Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul” despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare”
Screenshot 2025-09-06 at 14.55.11
Încă un bloc-turn a fost distrus de armata israeliană în Gaza. Vineri, o altă clădire a fost demolată
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Zelenski, replică pentru Putin, care vrea ca o întrevedere între ei să aibă loc la Moscova. Ce oraș a propus liderul ucrainean
Russian President Putin On Working Trip To Samara
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina (BBC)
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Cum afli câți bani vei primi la pensie după 20 de ani de muncă. Exemplu de calcul în funcție de salariu
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Salariu nemaivăzut în România! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului în SuperLigă
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică