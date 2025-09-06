Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul se află în negocieri „foarte intense” cu gruparea palestiniană Hamas și i-a îndemnat să elibereze toți ostaticii deținuți în Gaza. „Suntem în negocieri foarte intense cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor, afirmând că situația va fi „dificilă” și „neplăcută” dacă Hamas continuă să țină ostatici israelieni, scrie Reuters.

„Le-am spus să-i elibereze pe toți, chiar acum. Și vor avea parte de lucruri mult mai bune, dar dacă nu-i eliberează pe toți, va fi o situație dificilă, va fi urâtă”, a spus Trump, adăugând că Hamas „cere unele lucruri care sunt în regulă”.

Trump nu a dat mai multe detalii.

Militanții palestinieni au luat peste 250 de ostatici în Gaza după un atac fără precedent în octombrie 2023 în Israel, în care au murit aproximativ 1.200 de israelieni,

Atacul ulterior al Israelului, aliat al SUA, asupra Fâșiei Gaza a ucis zeci de mii de persoane, a deplasat întreaga populație a Gazei dintr-o zonă în alta și a provocat acuzații de genocid și crime de război la tribunalele internaționale și din partea mai multor grupuri pentru drepturile omului, amintește Reuters. Israelul neagă acuzațiile.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului din Gaza în timpul campaniei sale prezidențiale, dar o rezolvare a fost dificil de găsit. Ca și în cazul războiului din Ucraina.

Aproximativ 50 de ostatici israelieni sunt încă în mâinile Hamas în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață.

Vestea care a „scăpat”

Donald Trump a declarat că unii dintre cei 20 de ostatici care se presupune că sunt în viață în Gaza ar fi „murit recent”, în timp ce Israelul solicită palestinienilor care locuiesc în orașul Gaza să evacueze zona, înaintea unui atac amplu asupra celui mai mare oraș al enclavei.

„Sunt 20 de persoane, dar cred că dintre cele 20 ar putea fi unele care au murit recent, din câte am auzit. Sper să nu fie adevărat”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, vineri.

„Știm că cel puțin 30 de persoane sunt moarte și negociem pentru a le scoate de acolo”, a adăugat el.

Hamas a declarat că va elibera unii ostatici pentru un armistițiu temporar, în timp ce Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește eliberarea tuturor ostaticilor.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul din Gaza se va încheia numai dacă toți ostaticii vor fi eliberați, Hamas va fi dezarmat, Israelul va stabili controlul securității asupra enclavei și va fi înființată o administrație civilă alternativă. Hamas cere încetarea războiului și retragerea Israelului din Gaza.

Editor : M.C