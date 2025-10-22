Live TV

WhatsApp și Telegram, restricționate parțial în Rusia. Presiuni pentru Internetul suveran

Data publicării:
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Aplicația de mesagerie Whatsapp. Foto: Profimedia

Agenția federală rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, Roskomnadzor, continuă să blocheze parțial aplicațiile de mesagerie WhatsApp (deținută de Meta, companie considerată ca extremistă și interzisă în Rusia) și Telegram, ca parte a luptei sale împotriva criminalității, a declarat serviciul de presă al agenției, citat de Interfax.

„Pentru a combate infractorii, în conformitate cu constatările agențiilor de aplicare a legii, se iau măsuri pentru a restricționa parțial funcționarea aplicațiilor de mesagerie străine”, se arată în comunicat. „Conform agențiilor de aplicare a legii și numeroaselor plângeri ale cetățenilor, aplicațiile de mesagerie străine Telegram și WhatsApp au devenit principalele servicii utilizate pentru frauda și extorcarea de bani și pentru atragerea cetățenilor ruși în activități de sabotaj și teroriste”, este explicația agenției pentru restricționarea parțială a funcționării platformelor de mesagerie.

„Cererile repetate de contramăsuri din partea proprietarilor de servicii de mesagerie au fost ignorate”, a menționat serviciul.

Roskomnadzor, Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media, a restricționat parțial apelurile pe Telegram și WhatsApp începând cu 13 august, în conformitate cu recomandările agențiilor de aplicare a legii pentru combaterea activității criminale. Pe 21 octombrie, comentând relatările din mass-media conform cărora apelurile vocale au fost restabilite pe aceste aplicații de mesagerie, Roskomnadzor a declarat că nu a ridicat restricțiile.

Pe 22 octombrie, adjunctul șefului Roskomnadzor, Oleg Terliakov, a informat că blocarea apelurilor vocale pe WhatsApp și Telegram a redus apelurile frauduloase cu 40% într-o lună. El a adăugat că „acum este important să se prevină riscul utilizării frauduloase pe scară largă a noii aplicații naționale de mesagerie Max”.

Lansarea noii aplicații este cea mai recentă măsură luată de președintele Vladimir Putin pentru a întări controlul asupra a ceea ce poate fi văzut și spus online în Rusia. Analiștii spun că Putin face presiuni pentru a-i determina pe ruși să treacă la ceea ce Moscova numește „internet suveran”, o lume online izolată de tehnologia occidentală și de alte influențe străine, care este mai susceptibilă la cenzură și control din partea guvernului.


 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Explozie în Rahova.
2
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
3
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
4
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos...
doctor, cezariana, nastere
Reacția spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Ultimele știri
Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate"
În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie (Le Figaro)
Generalul Gheorghiţă Vlad face precizări despre stagiul militar voluntar: „În patru luni nu o să scoatem piloţi de F-16”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Meetings of the parliamentary groups
Partidul de extremă dreaptă din Germania a fost acuzat că spionează pentru Rusia și alte state autoritare
Screenshot 2025-10-22 150726
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin
Screenshot 2025-10-22 135233
Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate dura 1-3 ani”. Analiza comandorului Sandu Mateiu
putin si peskov
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Provocarea celor 15 secunde. Găseşte trei diferenţe între imaginile de toamnă
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Paula Seling, la opt ani de când a adoptat-o pe fiica ei: "Cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu ni l-a...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său