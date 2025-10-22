WhatsApp și Telegram, restricționate parțial în Rusia. Presiuni pentru Internetul suveran

Agenția federală rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, Roskomnadzor, continuă să blocheze parțial aplicațiile de mesagerie WhatsApp (deținută de Meta, companie considerată ca extremistă și interzisă în Rusia) și Telegram, ca parte a luptei sale împotriva criminalității, a declarat serviciul de presă al agenției, citat de Interfax.

„Pentru a combate infractorii, în conformitate cu constatările agențiilor de aplicare a legii, se iau măsuri pentru a restricționa parțial funcționarea aplicațiilor de mesagerie străine”, se arată în comunicat. „Conform agențiilor de aplicare a legii și numeroaselor plângeri ale cetățenilor, aplicațiile de mesagerie străine Telegram și WhatsApp au devenit principalele servicii utilizate pentru frauda și extorcarea de bani și pentru atragerea cetățenilor ruși în activități de sabotaj și teroriste”, este explicația agenției pentru restricționarea parțială a funcționării platformelor de mesagerie.

„Cererile repetate de contramăsuri din partea proprietarilor de servicii de mesagerie au fost ignorate”, a menționat serviciul.

Roskomnadzor, Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media, a restricționat parțial apelurile pe Telegram și WhatsApp începând cu 13 august, în conformitate cu recomandările agențiilor de aplicare a legii pentru combaterea activității criminale. Pe 21 octombrie, comentând relatările din mass-media conform cărora apelurile vocale au fost restabilite pe aceste aplicații de mesagerie, Roskomnadzor a declarat că nu a ridicat restricțiile.

Pe 22 octombrie, adjunctul șefului Roskomnadzor, Oleg Terliakov, a informat că blocarea apelurilor vocale pe WhatsApp și Telegram a redus apelurile frauduloase cu 40% într-o lună. El a adăugat că „acum este important să se prevină riscul utilizării frauduloase pe scară largă a noii aplicații naționale de mesagerie Max”.

Lansarea noii aplicații este cea mai recentă măsură luată de președintele Vladimir Putin pentru a întări controlul asupra a ceea ce poate fi văzut și spus online în Rusia. Analiștii spun că Putin face presiuni pentru a-i determina pe ruși să treacă la ceea ce Moscova numește „internet suveran”, o lume online izolată de tehnologia occidentală și de alte influențe străine, care este mai susceptibilă la cenzură și control din partea guvernului.







Editor : Marina Constantinoiu