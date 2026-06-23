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Wikipedia nu va permite inteligenței artificiale să editeze articole. „Nu putem avea suficientă încredere”

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Foto: Shutterstock
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Wikipedia nu are suficientă încredere în inteligența artificială pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platforma sa, a declarat luni cofondatorul Jimmy Wales, scrie France24.

Problema „halucinațiilor” IA — în care rezultatele inventate sunt prezentate cu încredere — a fost redusă cu ajutorul noilor modele de IA, dar rămâne „foarte, foarte gravă”, a spus Wales, pentru AFP, în marja unui eveniment din cadrul săptămânii de acțiune climatică de la Londra.

El a adăugat, totuși, că agenții IA s-ar putea dovedi utili în a alerta comunitatea Wikipedia, formată din milioane de editori, cu privire la anumite știri de nișă care, altfel, ar fi trecute cu vederea.

„Nu i-am permite să editeze direct, deoarece nu poți avea suficientă încredere în ea”, a spus el.

Platformele de inteligență artificială, între timp, se bazează pe conținutul Wikipedia pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor.

Acest lucru a contribuit la o creștere generală a numărului de vizitatori ai site-ului proveniți de la roboți de IA, în timp ce traficul uman a scăzut cu opt la sută.

Wales, care face parte din consiliul de administrație al Fundației Wikimedia, care gestionează Wikipedia, a descris scăderea traficului generat de utilizatori ca fiind „semnificativă”, dar „nu un dezastru” pentru enciclopedia online, care se numără printre cele mai vizitate 10 site-uri web din lume.

Site-ul, creat în 2001, depinde de donațiile utilizatorilor, astfel încât modelul său de afaceri nu se bazează direct pe trafic.

Wales a încurajat companiile din domeniul inteligenței artificiale să „își plătească partea care le revine”, deoarece „bombardarea noastră cu milioane de solicitări costă bani reali”, în ceea ce privește costurile de funcționare a serverelor.

Wikipedia a înregistrat deja „un mare succes” în semnarea de acorduri cu mai mulți giganți din domeniul tehnologiei, a afirmat fondatorul.

„Începem să îi blocăm pe cei care nu se comportă cum trebuie, dar vom vedea cum va evolua situația.”

Editor : Ana Petrescu

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