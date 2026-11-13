Witkoff anunță că Putin ar fi acceptat participarea Europei la negocierile de pace pentru Ucraina. Kremlinul nu confirmă

Vladimir Putin ar fi acceptat ca reprezentanții europeni să participe la următoarea rundă de negocieri pentru pacea din Ucraina, a declarat emisarul american Steve Witkoff, după întâlnirea de joi cu liderul rus, la Kremlin. Totuși, Moscova nu a confirmat oficial participarea europenilor, iar Putin a cerut Washingtonului să se consulte cu aliații săi pentru a afla dacă aceștia își doresc pacea sau continuarea războiului. Discuțiile au vizat și garanțiile de securitate pentru Ucraina, asupra cărora pozițiile Rusiei și ale statelor europene rămân divergente, relatează The Washington Post.

Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, s-au întâlnit joi cu Vladimir Putin la Moscova, după ce au participat la primele negocieri directe dintre delegațiile rusă și ucraineană din ultimele nouă luni, desfășurate la Abu Dhabi.

La finalul întâlnirii de la Kremlin, Witkoff a declarat că reprezentanții europeni vor fi incluși în următoarea rundă de discuții.

„Europenii se vor alătura la următoarea întâlnire, ceea ce considerăm a fi un lucru foarte important, deoarece este esențial - ei sunt partenerii noștri și este important ca ei să fie implicați”, a spus emisarul american.

Cu toate acestea, nu este clar cine va reprezenta Europa și în ce format vor avea loc negocierile. Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, nu a confirmat explicit că Rusia va participa la discuții alături de o delegație europeană.

„Sunt dornici să se alăture negocierilor, dar, așa cum a declarat președintele nostru, trebuie să decidă dacă doresc pacea sau continuarea războiului”, a afirmat Ușakov.

„Până acum, toate acțiunile lor concrete indică cea de-a doua opțiune”, a adăugat oficialul rus.

La plecarea din Moscova, Jared Kushner a descris întâlnirea cu Putin drept una productivă.

„Cred că, în ansamblu, au fost discuții foarte ample și detaliate pe toate temele, care, sper, vor sta la baza următoarelor discuții multilaterale”, a declarat acesta.

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Putin respinge desfășurarea trupelor europene în Ucraina

Unul dintre principalele puncte de divergență rămâne reprezentat de garanțiile de securitate care ar urma să fie oferite Ucrainei după încheierea războiului.

Vladimir Putin a respins din nou categoric posibilitatea desfășurării unor trupe europene pe teritoriul ucrainean, în cadrul unei eventuale misiuni de menținere a păcii.

„Încă de la început, am afirmat că prezența trupelor străine în Ucraina este absolut inacceptabilă pentru noi. Considerăm că aceasta reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin a criticat și intenția unor state europene de a trimite militari în Ucraina după încheierea unui acord de pace.

„Pentru noi, aceasta constituie o țintă militară legitimă. Războiul s-ar relua instantaneu”, a amenințat președintele rus.

După întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din august 2025, liderii europeni au prezentat un plan privind securitatea Ucrainei după război. Acesta prevedea ca Statele Unite să ofere sprijin aerian și informații, în timp ce 26 de țări, potrivit declarațiilor președintelui francez Emmanuel Macron, s-ar fi angajat să contribuie la respectarea unui eventual armistițiu, inclusiv prin desfășurarea unei forțe de garantare.

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Steve Witkoff afirmase anterior că Statele Unite ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate directe, în afara cadrului NATO.

„Statele Unite sunt potențial pregătite să ofere garanții de securitate în temeiul articolului 5, dar nu din partea NATO, ci direct din partea Statelor Unite și a altor țări europene", declara emisarul american într-un interviu pentru Fox News Sunday.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Discuțiile despre o nouă arhitectură de securitate europeană îngrijorează statele UE

Înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, Jared Kushner a declarat că Statele Unite sunt pregătite să coordoneze o discuție amplă despre o nouă arhitectură de securitate europeană.

Afirmația a provocat îngrijorare în rândul unor oficiali europeni, deoarece amintește de solicitările formulate de Moscova la sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

La acea vreme, Rusia susținea că securitatea sa este amenințată de apropierea NATO de granițele sale și de perspectiva aderării Ucrainei la Alianță.

Statele europene au respins ideea unei noi arhitecturi de securitate stabilite în condițiile impuse de Kremlin. Poziția lor este că discuțiile privind securitatea postbelică ar trebui să aibă loc după instituirea unui armistițiu și oprirea luptelor de-a lungul actualelor linii ale frontului.

La negocierile de la Abu Dhabi s-a deplasat și o delegație de oficiali europeni de rang înalt, din Franța, Germania, Marea Britanie și Italia, însă aceștia nu au participat la discuțiile directe cu reprezentanții Rusiei.

Principalul negociator rus, Vladimir Medinski, a pus sub semnul întrebării utilitatea unor asemenea întâlniri.

„Despre ce am putea discuta cu ei?”, a întrebat acesta.

Președintele Consiliului European, António Costa, a avertizat că Europa nu trebuie să construiască de la zero o nouă arhitectură de securitate.

„Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa a avut o arhitectură de securitate europeană funcțională până când aceasta a fost mai întâi subminată treptat şi, în cele din urmă, distrusă de invazia Rusiei în Ucraina", a declarat Costa.

„Orice discuție viitoare pe această temă trebuie să țină cont de acest aspect”, a adăugat el. Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii liderilor celor 27 de state membre UE, programată vineri, la Dublin.

Zelenski avertizează că discuțiile dintre SUA și Rusia privesc întreaga Europă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să urmărească atent discuțiile dintre Washington și Moscova privind viitoarele garanții de securitate.

Zelenski a afirmat că subiectul a fost abordat pe larg la Abu Dhabi și că implicațiile depășesc granițele Ucrainei.

„Când americanii și rușii discută despre aceste aspecte, nu este vorba doar despre Ucraina”, a avertizat liderul ucrainean.

„De fapt, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa și Rusia, iar noi considerăm această abordare puțin ciudată”, a adăugat el.

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La rândul său, premierul estonian Kristen Michal a avertizat că Rusia încearcă să atragă Europa într-o discuție care ar putea slăbi poziția NATO.

„În acest moment, ne aflăm în capcană”, a declarat Michal, referindu-se la dezbaterile despre desemnarea unui emisar european și despre o nouă arhitectură de securitate.

„Problemele europene țin de competența Uniunii Europene și a NATO și nu trebuie discutate cu Rusia”, a subliniat premierul estonian.

Putin vrea să discute cu Trump despre securitatea Europei

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin va continua discuțiile cu Donald Trump privind războiul din Ucraina în cadrul unei întâlniri programate săptămâna viitoare, în China.

Ușakov a afirmat că Moscova este pregătită să discute cu Washingtonul despre viitorul securității europene.

„Rusia este pregătită să înceapă imediat discuții, împreună cu Statele Unite, cu privire la propunerile referitoare la securitatea europeană”, a spus oficialul rus.

„Actualul sistem de securitate european nu funcționează și sperăm că europenii vor sprijini o nouă arhitectură a securității indivizibile, pe care Rusia și Statele Unite sunt pregătite să o stabilească", a adăugat acesta.

Solicitările Moscovei privind un rol mai important în stabilirea aranjamentelor de securitate ale Europei nu sunt noi. La începutul anului 2021, Rusia a transmis Statelor Unite și NATO o serie de propuneri care vizau limitarea extinderii Alianței și a prezenței sale militare în apropierea granițelor ruse.

Ucraina susține că are nevoie de garanții de securitate susținute de capacități militare occidentale pentru a preveni o nouă agresiune rusă. Moscova insistă însă că Ucraina nu trebuie să adere niciodată la NATO.

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Kremlinul consideră Europa principalul obstacol în negocieri

Analiștii remarcă diferențele majore dintre obiectivele Rusiei și cele ale statelor europene. Politologul rus Vladimir Pastuhov consideră că Moscova urmărește o relație cu Europa diferită de cea dorită de guvernele europene.

„Putin dorește o delimitare față de Europa și stabilirea unei relații complet diferite cu aceasta față de cea pe care o are în vedere Europa", a declarat Pastuhov.

„Europa nu este pregătită să se alăture negocierilor cu o agendă care să prezinte interes pentru Moscova", a explicat expertul, adăugând că Rusia nu dorește ca discuțiile cu europenii să îi afecteze relația cu Statele Unite sau negocierile privind Ucraina.

În declarațiile făcute joi, Putin le-a cerut lui Witkoff și Kushner ca administrația americană să discute cu aliații europeni despre obiectivele acestora în conflict.

„Aș dori ca voi și administrația americană în ansamblu să colaborați cu aliații voștri europeni, astfel încât aceștia să poată decide în cele din urmă ce anume doresc - pace sau război în Ucraina”, a afirmat liderul rus.

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Înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, oficialii ruși au prezentat Europa drept principalul obstacol în calea concesiilor teritoriale și politice pe care Moscova le solicită Kievului. După ce administrația Trump a redus în mare parte finanțarea directă și ajutorul militar american pentru Ucraina, statele europene au devenit principalii furnizori de sprijin economic și militar pentru Kiev.

Senatorul rus Konstantin Kosacev a susținut că discuțiile viitoare vor evidenția rolul Uniunii Europene în negocieri.

„Vor urma și alte întâlniri, în cadrul cărora va deveni cu siguranță și mai evident că, având în vedere atitudinea constructivă a Rusiei și a SUA, problema se reduce exclusiv la poziția UE, de care Kievul depinde în totalitate”, a declarat acesta.

Rusia spune că este pregătită să continue războiul dacă negocierile eșuează

Deși Moscova participă la discuții, Kremlinul nu a renunțat la obiectivele sale declarate în conflictul cu Ucraina.

Tatiana Stanovaya, cercetătoare principală la Centrul Carnegie Rusia-Eurasia, a afirmat că Rusia vede în actualele negocieri o oportunitate de a aborda ceea ce numește „cauzele profunde" ale războiului.

„Kremlinul consideră că merită să urmărească această oportunitate, chiar dacă așteptările sale pentru această rundă de negocieri sunt reduse”, a scris cercetătoarea pe platforma X.

„Dacă negocierile eșuează, Rusia este pregătită să continue lupta până când se va ivi o altă oportunitate”, a adăugat ea.

Disponibilitatea Moscovei de a continua ofensiva a fost exprimată și de Vladimir Medinski, șeful delegației ruse la negocierile de la Abu Dhabi. Acesta a declarat miercuri că Rusia va recuceri „fiecare centimetru din teritoriul său, într-un fel sau altul", referindu-se la teritoriile ucrainene din est pe care Kremlinul susține că le-a anexat.

Editor : A.P.