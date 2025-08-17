Witkoff anunță că Trump și Putin au convenit asupra unor „garanții de securitate solide” pentru Ucraina

Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN, preluat de Agerpres.

„Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide”, a dat asigurări Witkoff, adăugând că aceste garanţii sunt în măsură, potrivit lui, „să schimbe datele problemei”.

În ceea ce priveşte întâlnirea prevăzută să aibă loc luni la Casa Albă între preşedintele american şi omologul său ucrainean însoţit de lideri europeni, Witkoff s-a declarat optimist, exprimându-şi speranţa că se va ajunge la un „consens”.

„Sunt optimist cu privire la faptul că vom avea luni o reuniune productivă, că vom ajunge la un veritabil consens, că ne vom putea întoarce către ruşi şi vom putea face să avanseze acest acord de pace şi îl vom putea încheia”, a declarat Steve Witkoff.

