WP: Rusia amenință SUA că ar putea exista „consecințe imprevizibile”, după ce Washington a trimis armament greu Ucrainei

Rusia a trimis în această săptămână o notă diplomatică formală Statelor Unite în care avertizează că transporturile SUA și NATO cu „cele mai sensibile” sisteme de armament Ucrainei „adaugă benzină” pe conflictul de acolo și ar putea aduce „consecințe imprevizibile”, scrie Washington Post.

Demersul diplomatic, al cărei copii a fost văzută de Washington Post, vine în contextul în care președintele Biden a aprobat o extindere importantă a tipurilor de arme care sunt furnizate Ucrainei, un pachet de 800 de milioane de dolari ce include obuziere de 155 de mm – o schimbare serioasă în artileria cu rază lungă pentru a contracara sistemele rusești – drone de apărare de coastă și vehicule blindate, precum și arme portabile antiaeriene și antitanc cu milioane de cartușe de muniție.

SUA au facilitat și transportul sistemelor antiaeriene cu rază lungă către Ucraina, inclusiv livrarea Slovaciei a lansatoarelor sovietice S-300 cu care forțele ucrainene deja s-au antrenat. În schimb, administrația a anunțat săptămâna trecută că Statele Unite desfășoară un sistem de rachete Patriot în Slovacia și se consultă cu acest stat privind o înlocuire.

Transportul de arme, primul val despre care oficialii americani spun că va ajunge în câteva zile în Ucraina, vine ca urmare a apelului urgent al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski către Biden, în contextul în care forțele ruse s-ar mobiliza pentru un asalt important asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei și de-a lungul fâșiei de coastă ce conectează această regiune de Crimeea aflată sub ocupație rusă în sud.

Trupele rusești s-au retras din marea parte a nordului țării, inclusiv din jurul capitalei Kiev, ca urmare a înfrângerilor umilitoare suferite împotriva armatei ucrainene și a forțelor locale de rezistență.

„Ceea ce ne spun rușii în privat este exact ceea ce am spus lumii în mod public – că cantitatea masivă de asistență pe care am oferit-o partenerilor noștri ucraineni se dovedește a fi extraordinar de eficientă”, a spus un oficial de rang înalt din administrația americană, care a vorbit sub condiția anonimității despre sensibilul document diplomatic.

Experții privind Rusia sugerează că Moscova, care a etichetat convoaiele cu arme care vin în Ucraina ca fiind ținte militare legitime dar care încă nu le-a atacat, s-ar putea pregăti să facă acest lucru.

„Au luat în vizor depozite de aprovizionare în Ucraina”, a spus George Beebe, fost director de analiză a Rusiei din cadrul CIA și consilier privind Rusia pentru fostul vicepreședinte Dick Cheney. „Adevărata întrebare este dacă merg mai departe încercând să țintească (armele) de pe teritoriul ucrainean, în încercarea de a lovi convoaiele de aprovizionare și poate chiar țările NATO de la periferia Ucrainei” care sunt și puncte de transfer pentru transporturile SUA.

Dacă forțele ruse se împiedică în următoarea fază a războiului așa cum au făcut în prima „atunci cred că șansele ca Rusia să țintească livrările NATO pe teritoriu NATO cresc considerabil”, a spus Beebe. „A existat o prespupunere din partea multora din Vest că le putem trimite armament ucrainenilor fără limite și să nu ne confruntăm cu vreun risc semnificativ de represalii din partea Rusiei”, a spus acesta. „Cred că rușii vor să trimită un mesaj că lucrul acesta nu e adevărat”.

Nota diplomatică a fost datată marți, când au apărut informațiile despre noul pachet de arme care au urcat suma totală a ajutorului militar american furnizat Ucrainei la 3,2 miliarde de dolari de la începutul invaziei. Într-un anunț public de miercuri, Biden a spus că va include „noi capacități făcute pentru un asalt mai larg pe care îl așteptăm de la Rusia să-l lanseze în estul Ucrainei”.

