WSJ: Board-ul Tesla a început căutările pentru un nou CEO care să îl înlocuiască pe Elon Musk

Consiliul director de la producătorul american de automobile electrice Tesla a început căutările pentru un nou director general, pe măsură ce actualul CEO, Elon Musk, s-a concentrat pe atribuţiile sale guvernamentale, iar acţiunile Tesla au înregistrat o scădere semnificativă, a informat miercuri cotidianul Wall Street Journal.

Citând surse din apropierea discuţiilor, WSJ susţine că în ultimele luni membri board-ului Tesla au contactat mai multe firme de recrutare de directori pentru a pune la punct un proces formal de căutare a unui nou CEO. Discuţiile au început pe fondul intensificării tensiunilor în interiorul companiei, din cauza scăderii veniturilor, precum şi a faptului că Musk se concentrează mult prea mult pe activităţile sale de la Washington, scrie Agerpres.

Munca lui Musk la vârful Departamentului pentru eficienţa guvernamentală (DOGE), unde s-a concentrat pe reducerea numărului angajaţilor din sectorul guvernamental, iar timpul pe care l-a petrecut departe de Tesla a fost un motiv suplimentar de îngrijorare pentru investitori, într-un moment în care vânzările de automobile electrice Tesla sunt în scădere.

De asemenea, consiliul director i-a cerut lui Musk să petreacă mai mult timp la Tesla şi, totodată, să anunţe în mod public că va face asta. Musk s-a conformat şi, săptămâna trecută, cu prilejul publicării rezultatelor pentru primul trimestru, a spus că va petrece mai mult timp la Tesla începând din luna mai. În acelaşi timp, însă, Musk a clarificat că se va implica în continuare în activitatea guvernamentală.

Potrivit WSJ, starea actuală a planurilor de numirea a unui nou CEO nu poate fi stabilită şi este neclar dacă promisiunile făcute de Musk au afectat aceste planuri. Este, de asemenea, neclar dacă Musk, care este şi el membru al board-ului Tesla, este conştient de aceste planuri. Board-ul Tesla este compus din opt persoane, şi din el mai fac parte fratele lui Musk, Kimbal Musk, precum şi James Murdoch, fiul mogulului media Rupert Murdoch.

Pe fondul intensificării concurenţei la nivel global pe piaţa automobilelor electrice, Musk a renunţat la promisiunea de a lansa o nouă platformă de automobile electrice accesibile pentru a introduce taxiuri fără şofer şi roboţi umanoizi, punând accent pe viitorul Tesla de companie specializată pe Inteligenţă Artificială şi robotică în loc de constructor de automobile.

Săptămâna trecută, Tesla a raportat un declin al profitului de 71% în primul trimestru din acest an, până la 409 milioane de dolari, sau 0,12 dolari pe acţiune, mult sub estimările analiştilor şi faţă de nivelul de anul trecut, de 1,39 miliarde de dolari, sau 0,41 dolari pe acţiune. Tot în primele trei luni din acest an, veniturile Tesla au scăzut cu 9,2%, la 19,33 miliarde de dolari, de asemenea sub previziunile analiştilor de pe Wall Street, de la 21,30 miliarde de dolari anul trecut.

Analiştii de la Counterpoint Research se aşteaptă ca anul acesta producătorul auto chinez BYD să depăşească pentru prima dată Tesla, devenind compania cu cele mai mai vânzări globale de vehicule electrice, cu o cotă de piaţă de 15,7%, iar cea a Tesla să se situeze la 15,3%.

