Xi Jinping a invitat-o pe lidera opoziţiei din Taiwan să viziteze China

Cheng Li-wun, Chairwoman of the Chinese Kuomintang party KMT, speaks at a public meeting
Cheng Li-wun este lidera opoziției din Taiwan. Foto: Profimedia

Preşedintele chinez Xi Jinping a invitat-o pe şefa principalului partid de opoziţie din Taiwan să viziteze China în luna aprilie, a anunţat presa de stat chineză.

Cheng Li-wun, lidera Kuomintang (KMT), a „acceptat cu plăcere” invitaţia de a conduce o delegaţie în China cu scopul, în opinia sa, de a ajuta la „promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor între cele două maluri ale strâmtorii”, potrivit unui comunicat al partidului, care confirmă o depeşă a agenţiei chineze Xinhua, preluată de AFP și Agerpres.

