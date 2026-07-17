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Xi Jinping, apel ca inteligența artificială să nu fie dominată de o singură țară: „o simfonie de cooperare internațională”

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Xi Jinping
Foto: Profimedia Images
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Inteligenţa artificială (IA) nu trebuie să fie apanajul unei singure ţări, a declarat vineri preşedintele chinez la Conferinţa mondială privind IA de la Shanghai, făcând apel la reglementare şi cooperare internaţională în acest sector unde Beijingul vrea să rivalizeze cu SUA, relatează AFP.

Modele de startup-uri chinezeşti precum Moonshot AI, MiniMax sau Z.ai concurează tot mai mult companiile americane din domeniu, seducându-i pe utilizatorii din lumea întreagă datorită costurilor lor mai scăzute.

Însă reglementarea devine o miză centrală în faţa riscurilor legate de această tehnologie: dezinformare, atacuri cibernetice, algoritmuri părtinitoare, utilizări militare sau exploatare în scopuri răuvoitoare de către piraţi sau grupuri teroriste.

„Dezvoltarea IA nu trebuie să fie apanajul unei singure ţări, ci o simfonie de cooperare internaţională”, a declarat Xi Jinping în deschiderea conferinţei care se desfăşoară până luni. Şeful statului chinez a făcut declaraţii în premieră la această conferinţă, semn al importanţei strategice pe care Beijingul o acordă acestui sector.

„Trebuie să ne opunem împreună (...) faptului ca securitatea unei singure ţări să fie pusă deasupra celei a altor ţări”, a spus preşedintele chinez, făcând cel mai probabil referire la restricţiile impuse de SUA şi Uniunea Europeană importurilor chinezeşti de tehnologie.

Poe Zhao, fondator al platformei Hello China Tech, reaminteşte că „SUA păstrează un avans net în cipurile avansate, infrastructura de calcul de vârf şi dezvoltarea modelelor celor mai costisitoare”.

Dar „China este concurentul său cel mai apropiat (...) Atuurile sale includ modelele open source, optimizarea costurilor, desfăşurarea rapidă, robotica şi integrarea IA în procesul de fabricaţie”, a subliniat Poe Zhao.

Potrivit lui, conferinţa WAIC este „evenimentul anual cel mai important pentru sesizarea tendinţelor industriei chineze de IA”, chiar dacă nu este încă „marea reuniune a sectorului tehnologic mondial”.

WAIC ar urma să găzduiască peste 1.100 de firme şi companii şi să prilejuiască prezentarea a circa 3.000 de produse şi tehnologii.

„Trebuie să introducem legi şi reglementări, precum şi sisteme de supraveghere tehnologică, de alertă timpurie şi de intervenţie de urgenţă, în scopul de (...) a garanta că IA rămâne mereu sub control uman”, a pledat Xi Jinping, făcând apel la o abordare a acestei tehnologii „centrată pe rolul omului”.

În această privinţă, ministrul chinez al afacerilor externe Wang Yi şi reprezentanţii a 29 de ţări - între care şi Rusia - au semnat un acord privind înfiinţarea unui grup de cooperare interguvernamentală pentru IA.

Această Organizaţie de cooperare mondială privind inteligenţa artificială (WAICO), al cărui sediu se va afla la Shanghai, în China, va viza promovarea consultării şi colaborării între membrii săi pentru a garanta dezvoltarea „sănătoasă şi ordonată” a IA, relatează o media de stat.

„China se opune oricărei forme de clivaj ideologic şi de blocaj tehnologic”, a declarat joi un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze.

El a adăugat că Beijingul intenţionează să profite de conferinţă pentru „a avea schimburi deschise” şi „a degaja consens”, pentru ca „progresul tehnologic să devină un motor de dezvoltare şi de prosperitate pentru umanitate”.

Conferinţa reuneşte în fiecare vară din 2018 cercetători, companii şi decidenţi pentru prezentarea ultimelor inovaţii şi dezbaterea mizelor etice şi geopolitice.

IA a devenit un pilon al politicii industriale chineze, favorizată de o voinţă politică fermă şi de investiţii colosale, menite să construiască, printre altele, un ecosistem suveran.

Anul trecut, piaţa chineză de IA a depăşit 1.200 de miliarde de yuani (155 miliarde de euro), cu o creştere aşteptată de peste 30% în 2026, potrivit cifrelor oficiale.

China număra peste 6.000 de firme active în domeniul IA în 2025, mai scrie AFP.

Editor : B.E.

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