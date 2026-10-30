Xi Jinping continuă epurările în rândul funcţionarilor de rang înalt. Ce îl înfurie pe președintele Chinei

China a exclus un număr record de funcţionari din Partidul Comunist Chinez (PCC) la încheierea unei reuniuni politice majore, în cadrul căreia s-a înregistrat un număr fără precedent de locuri goale, ceea ce indică amploarea epurărilor conduse de Xi Jinping, notează The Guardian.

Un număr record de 33 de membri au fost excluşi în cadrul celui de-al cincilea plen de săptămâna aceasta, o reuniune a înalţilor funcţionari care are loc aproximativ o dată pe an, potrivit News.ro.

Doar 279 dintre membrii titulari şi supleanţi ai Comitetului Central al PCC au participat la reuniunea din această săptămână, comparativ cu cei 376 numiţi iniţial ca membri în 2022. Aceasta înseamnă că peste 25% din grupul iniţial a fost absent, mulţi dintre aceştia din cauza epurărilor. Este cel mai mare număr de „scaune goale” înregistrat la o şedinţă plenară din istoria modernă a Chinei.

Printre cei a căror excludere a fost confirmată se numără Zhang Youxia, fostul secund al liderului chinez în ierarhia militară, şi Ma Xingrui, fostul secretar de partid din Xinjiang. Alte absenţe au rămas neexplicate.

„Numărul mai mare de locuri goale subliniază accentul pus de plen pe viziunea lui Xi privind disciplina internă strictă”, a declarat Neil Thomas, cercetător principal la think tank-ul Asia Society, într-o postare pe X.

Tema plenului din această săptămână a fost guvernanţa partidului. De la venirea la putere în 2012, Xi s-a concentrat pe eradicarea corupţiei din partid. Însă, în ultimii ani, campania s-a intensificat, eliminând oficiali din cele mai înalte eşaloane ale partidului şi ale armatei, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă această campanie nu este, de asemenea, un instrument de eliminare a rivalilor politici sau de pedepsire a neloialităţii.

Xi pare să fie din ce în ce mai frustrat de ceea ce el consideră a fi o lipsă de disciplină în rândurile partidului care deţine autoritatea absolută asupra statului şi societăţii din China. La începutul acestui an, el a afirmat că partidul trebuie să elimine „copacii bolnavi” şi că lupta împotriva corupţiei este o „călătorie fără sfârşit”.

O serie de epurări a decimat Comisia Militară Centrală, formată din şapte membri, organul de conducere al Armatei Populare de Eliberare a Chinei. În prezent, au mai rămas doar doi membri: Xi însuşi şi „ţarul” anticorupţie al armatei, Zhang Shengmin.

Zhang a fost promovat săptămâna aceasta în Biroul Politic al PCC, cel mai înalt organ de conducere al partidului. Zhang este acum singurul membru militar al acestui for de conducere de vârf.

Plenul a pus, de asemenea, bazele pentru cel de-al 21-lea congres al partidului, un eveniment care are loc o dată la cinci ani şi care se preconizează că va avea loc în a doua jumătate a anului 2027. Se aşteaptă ca Xi să-şi asigure un al patrulea mandat în fruntea partidului, devenind astfel cel mai longeviv conducător al Chinei comuniste de la Mao Zedong încoace.

Componenţa Comitetului Central şi a Biroului Politic va fi reînnoită la congresul de anul viitor, dar mulţi analişti consideră că epurările recente au avut o amploare atât de mare, încât există puţini candidaţi potriviţi care să poată fi promovaţi.

Editor : C.L.B.