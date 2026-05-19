Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta" invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump în cadrul discuțiilor pe care le-au purtat săptămâna trecută că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia în Ucraina, relatează Financial Times.

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu evaluarea făcută de SUA cu privire la summitul de săptămâna trecută de la Beijing, președintele chinez a făcut aceste declarații în cadrul unor discuții ample care au inclus și Ucraina, iar Trump a sugerat ca cei trei lideri să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale.

Declarațiile liderului chinez cu privire la decizia lui Putin de a lansa invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 au părut să meargă mai departe decât în trecut. O persoană la curent cu întâlnirile lui Xi cu fostul președinte Joe Biden a afirmat că, deși liderii au purtat discuții „sincere și directe” despre Rusia și Ucraina, Xi nu a oferit o evaluare a lui Putin și a războiului.

Dezvăluirea vine în contextul în care Putin se pregătește să sosească marți în China pentru o întâlnire la nivel înalt cu Xi, la patru zile după ce liderul chinez l-a primit pe președintele american pentru a doua lor întâlnire de când Trump s-a întors la Casa Albă. 

Putin a declanșat invazia Ucrainei în februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită în China, în cadrul căreia el și Xi au anunțat un parteneriat „fără limite”. Vizita sa de două zile din această săptămână are loc la 25 de ani de la semnarea, de către președintele de atunci Jiang Zemin, a unui tratat de prietenie sino-rus cu Putin. 

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu. Casa Albă a refuzat să comenteze. Administrația Trump a publicat duminică o fișă informativă despre summitul de la Beijing, dar aceasta nu conținea nicio referire la discuțiile despre Putin sau la războiul din Ucraina.

În cadrul întâlnirii cu Xi, Trump a sugerat, de asemenea, că SUA, China și Rusia ar trebui să-și unească forțele pentru a combate CPI, afirmând că interesele lor sunt comune, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. 

Casa Albă a refuzat să comenteze declarația referitoare la CPI. Cu toate acestea, administrația Trump și-a exprimat anterior opoziția fermă față de CPI, pe care o acuză de politizare, abuz de putere, nerespectarea suveranității naționale a SUA și depășirea ilegală a competențelor judiciare. Unii oficiali au descris-o drept un instrument pentru așa-numitul război juridic împotriva Americii. 

Comentariul lui Xi referitor la Putin a venit într-un moment în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns într-un impas după patru ani, mai ales că țara condusă de Volodimir Zelenski a devenit tot mai eficientă în folosirea dronelor pentru a ataca forțele și țintele rusești. 

Administrația Biden a acuzat în repetate rânduri China că a furnizat Rusiei produse cu dublă utilizare care au ajutat-o să-și continue campania împotriva Ucrainei. Administrația Trump și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, însă mai rar.

„Curajoșii ucraineni... au reinventat războiul în același mod în care Primul Război Mondial a reinventat războiul pentru secolul XXI”, a declarat Brendan Boyle, congresman din Philadelphia și liderul delegației democrate la Adunarea Parlamentară a NATO. „Războiul cu drone a devenit acum o normă și revoluționează modul în care ducem războiul”.

Duminică, Ucraina a lansat atacuri cu drone împotriva unor ținte din apropierea Moscovei, pe care președintele Volodimir Zelenski le-a calificat drept „pe deplin justificate”, după ce Rusia a lansat săptămâna trecută un atac aerian de amploare fără precedent asupra Kievului. Aceste atacuri au avut loc după un armistițiu de trei zile negociat de Trump, care i-a permis lui Putin să organizeze parada anuală de Ziua Victoriei fără riscul unor atacuri cu drone din partea Ucrainei.

