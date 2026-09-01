Xi Jinping în Egipt: Cum rescrie vizita liderului chinez jocul alianțelor în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului din Iran

Președintele chinez Xi Jinping a sosit marți în Egipt, în cadrul primei sale vizite în ultima decadă în cea mai populată țară din lumea arabă, în timp ce țările din Orientul Mijlociu își reevaluează legăturile de securitate și economice pe fondul consecințelor războiului din Iran, transmite Reuters. Conflictul a perturbat piețele energetice globale și a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca țările din regiune să se poată baza pe Statele Unite ca partener de securitate pe termen lung.

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi l-a întâmpinat pe Xi la Aeroportul Internațional din Cairo, unde cei doi au parcurs un lung covor roșu, flancați de soldați în uniformă, dansatori folclorici și tineri egipteni care fluturau steaguri chinezești, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea de stat egipteană.

În ultima săptămână, mass-media de stat egipteană a subliniat legăturile economice și militare tot mai strânse dintre Cairo și Beijing, precum și rolul Egiptului ca prima țară arabă și africană care a stabilit relații diplomatice cu China în urmă cu 70 de ani.

„Egiptul și China au devenit parteneri care contribuie împreună la consolidarea rolului Sudului Global în sistemul internațional”, a scris Sisi într-un editorial publicat în ziarul de stat Al-Ahram.

Vizita lui Xi reprezintă a doua etapă a celei de-a doua călătorii în străinătate pe care o efectuează în acest an, după participarea sa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan, unde a purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin și alți lideri.

Într-un comentariu publicat de agenția de știri de stat chineză Xinhua, Xi a afirmat că cele două țări sunt „frați apropiați care se susțin reciproc” în fața imperialismului și colonialismului și că așteaptă cu interes explorarea unui parteneriat mai profund.

Relații militare în creștere

Luna trecută, Egiptul – care primește aproximativ 1,3 miliarde de dolari pe an sub formă de ajutor militar din partea SUA – a găzduit cea de-a doua ediție a exercițiilor militare anuale cu China, inițiate anul trecut pe fondul eforturilor Beijingului de a eroda influența SUA în regiune.

Exercițiile au marcat prima desfășurare a avioanelor de vânătoare J-16 ale Chinei în Africa și un exercițiu rar de luptă aeriană care a implicat avioane de vânătoare de fabricație chineză și avioane Rafale de fabricație franceză, potrivit presei de stat chineze

De asemenea, a fost fotografiat un avion-cisternă al forțelor aeriene chineze în timp ce realimenta un avion Rafale, oferind Beijingului ocazia de a examina mai îndeaproape echipamentele de fabricație occidentală.

Egiptul caută să-și aprofundeze relațiile cu Beijingul cel puțin din 2014, când Sisi, proaspăt ales, s-a deplasat în China pentru a semna un acord de parteneriat strategic, a declarat H. A. Hellyer, cercetător la think tank-ul Royal United Services Institute.

Mesajele transmise de Cairo către Washington s-au moderat de atunci, dar „îndoielile privind fiabilitatea și instabilitatea Statelor Unite”, generate de războaiele din Gaza și Iran, au întărit dorința Egiptului de a-și diversifica parteneriatele, a spus el.

„Egiptul se consideră pe cale de a dobândi o mai mare autonomie strategică”, a spus Hellyer. „Dorește relații solide cu Washingtonul, dar și cu Beijingul, Moscova și Europa.”

Vecin cu Israelul, Sudanul și Libia și gazdă a arterei comerciale vitale reprezentate de Canalul Suez, Egiptul este adesea perceput de puterile străine ca un pivot strategic într-o regiune instabilă, sfâșiată de multiple conflicte.

Investițiile chineze în Egipt au crescut semnificativ în ultimii ani, miliarde fiind direcționate către sectoare precum industria prelucrătoare, porturile, energia solară, hidrogenul verde și tehnologia satelitară.

Egiptul a reprezentat o „alegere evidentă” pentru vizita lui Xi, deoarece se află în centrul unei varietăți de probleme regionale, a afirmat Eric Olander, cofondator al China Global South Project.

„Aceasta vizează Israelul și problema palestiniană. Vizează Africa. Vizează problema Golfului Persic”, a spus el.

Săptămâna trecută, Xi l-a primit pe regele Abdullah al Iordaniei la Beijing, unde problema drepturilor palestinienilor a ocupat un loc central. Xi Jinping este așteptat să viziteze India și Statele Unite la sfârșitul acestei luni.

Editor : B.E.