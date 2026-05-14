Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se va deschide şi mai mult”

Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Preşedintele chinez Xi Jinping le-a transmis directorilor marilor companii tech din SUA, care îl însoţesc pe Donald Trump în vizita sa în China, că economia chineză „se va deschide şi mai mult” pentru afacerile străine, potrivit agenţiei oficiale Xinhua, citată de CNBC

Printre directorii prezenţi la întâlnirea de la Beijing s-au numărat Elon Musk, şeful Tesla şi SpaceX, Jensen Huang, directorul general al Nvidia, şi Tim Cook, şeful Apple. 

Potrivit Xinhua, Xi Jinping a declarat că firmele americane au beneficiat de reformele şi deschiderea economică a Chinei şi că Beijingul doreşte extinderea cooperării economice reciproce. 

„China salută consolidarea cooperării reciproc avantajoase cu Statele Unite şi consideră că firmele americane vor avea perspective şi mai largi în China”, a spus liderul chinez. 

Casa Albă a transmis la rândul său că cele două părţi au discutat despre extinderea accesului companiilor americane pe piaţa chineză şi creşterea investiţiilor chineze în SUA. 

Vizita are loc într-un context sensibil pentru relaţiile tehnologice dintre cele două ţări, pe fondul restricţiilor americane privind exporturile de cipuri avansate către China şi al competiţiei intense din domeniul inteligenţei artificiale. 

Reuters a relatat joi că Washingtonul ar fi aprobat livrarea către anumite companii chineze a cipului H200 produs de Nvidia, unul dintre cele mai avansate produse AI ale companiei. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat însă că informaţia nu îi era cunoscută. 

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a descris întâlnirea dintre Trump şi Xi drept „unul dintre cele mai importante summituri din istoria omenirii”, dar a evitat să comenteze direct informaţiile privind exporturile de cipuri către China. 

Oficialii americani şi chinezi au discutat şi despre stabilirea unor protocoale comune privind siguranţa inteligenţei artificiale, pentru a preveni accesul actorilor nestatali la modele AI avansate. 

