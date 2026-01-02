Xi Jinping se va întâlni cu Lee Jae Myung la Beijing, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China și Japonia

Președintele Chinei, Xi Jinping, îl va primi pe omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, într-o vizită de stat care începe duminică, într-un context regional tensionat, marcat de relațiile tot mai reci dintre Beijing și Tokyo din cauza Taiwanului. Vizita, a doua întâlnire dintre cei doi lideri în doar două luni, este văzută de analiști drept o încercare a Chinei de a-și consolida relațiile cu Coreea de Sud, de a stimula cooperarea economică și de a-și întări poziția diplomatică înaintea unui posibil summit Seul–Tokyo, relatează France 24 și News.ro.

Relaţii tensionate între China şi Japonia

Relaţiile dintre China şi Japonia se află la cel mai rece punct din ultimii ani, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat în noiembrie că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanşa o reacţie militară din partea Tokyo.

Invitaţia lui Xi adresată lui Lee pentru o vizită de stat începând de duminică este o mişcare calculată care vizează aprofundarea relaţiilor bilaterale, în special înaintea vizitei planificate a liderului sud-coreean în Japonia, spun analiştii.

„China pare să fi decis strategic că ar fi mai bine ca (Lee) să viziteze China înainte ca Coreea de Sud să organizeze din nou un summit cu Japonia”, adaugă aceştia.

Administraţia Lee a declarat că îşi propune să „restabilească” relaţiile cu Beijingul, recunoscând că China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Sud.

Această schimbare de direcţie vine după relaţiile tensionate din timpul mandatului predecesorului lui Lee, Yoon Suk Yeol, din cauza aliniamentului său mai strâns cu Washingtonul şi Tokyo, precum şi a criticilor aduse modului în care China tratează Taiwanul.

Acum, Coreea de Sud încearcă să menţină un echilibru, înclinându-se spre cooperarea cu China pentru a evita să fie atrasă în probleme care ar putea ameninţa puterea industrială asiatică. Lee a declarat în decembrie că nu va lua partea niciuneia dintre părţi în disputa diplomatică dintre China şi Japonia.

Alianţa cu SUA şi dosarul Coreea de Nord

Cu toate acestea, China şi Coreea de Sud se confruntă cu probleme complexe, întrucât China provoacă SUA, principalul aliat al Coreei de Sud în regiune, iar Coreea de Nord, care deţine arme nucleare, rămâne imprevizibilă.

China este principalul aliat şi principalul sprijin economic al Coreei de Nord.

Shin Beom-chul, fost vice-ministru al apărării sud-coreean şi cercetător principal la Institutul Sejong, a declarat că Xi şi Lee ar putea discuta subiecte sensibile, precum eforturile de modernizare a alianţei dintre Coreea de Sud şi SUA, pe care Beijingul le consideră menite să limiteze dominaţia Chinei.

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt în prezent staţionaţi în Coreea de Sud pentru a contracara ameninţările din partea Coreei de Nord. Oficialii americani au semnalat planuri de flexibilizare a acestor forţe pentru a răspunde şi altor ameninţări, inclusiv apărarea Taiwanului şi contracararea influenţei militare tot mai mari a Chinei.

„Coreea nu răspunde pur şi simplu la ameninţările din peninsulă”, a declarat generalul Xavier Brunson, comandantul forţelor americane din Coreea, la un forum organizat pe 29 decembrie. „Coreea se află la intersecţia unor dinamici regionale mai ample care modelează echilibrul de putere în Asia de Nord-Est”, a adăugat el.

Agenda lui Lee cu Xi include şi convingerea Chinei să faciliteze dialogul cu Coreea de Nord, au spus experţii. Coreea de Nord a respins însă demersurile lui Lee, etichetându-l drept „ipocrit” şi „maniac al confruntării”.

Între timp, China şi Coreea de Nord au căutat o coordonare mai strânsă, liderul nord-coreean Kim Jong-un stând umăr la umăr cu Xi în septembrie, la o paradă militară importantă.

Tehnologie, lanţuri de aprovizionare şi K-pop

Vizita lui Lee la Beijing va aborda cooperarea în domenii precum mineralele critice, lanţurile de aprovizionare şi industriile ecologice, a transmis biroul său.

Aproape jumătate din aprovizionarea Coreei de Sud cu minerale rare, esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, provine din China. Beijingul reprezintă, de asemenea, aproximativ o treime din exporturile anuale de cipuri ale Coreei de Sud, fiind de departe cea mai mare piaţă a acesteia.

Luna trecută, ministrul sud-coreean al Industriei, Kim Jung-kwan, şi ministrul chinez al Comerţului, Wang Wentao, au convenit să colaboreze pentru asigurarea unei aprovizionări stabile cu minerale rare, a declarat ministerul sud-coreean al Industriei.

Vizita ar putea, de asemenea, să favorizeze parteneriatele în domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor avansate, au afirmat experţii.

Compania chineză Huawei Technologies intenţionează să lanseze cipurile Ascend 950 AI în Coreea de Sud anul viitor, cu scopul de a oferi o alternativă la Nvidia pentru firmele coreene, a declarat luna trecută, într-o conferinţă de presă, Balian Wang, directorul executiv al Huawei în Coreea de Sud. Acesta a spus că sunt în curs discuţii cu potenţiali clienţi, fără a-i numi. Huawei nu a răspuns solicitărilor Reuters privind comentariile lui Wang.

O altă problemă sensibilă este interdicţia de facto impusă de Beijing asupra conţinutului K-pop, introdusă după implementarea, în 2017, a unui sistem de apărare antirachetă condus de SUA în Coreea de Sud. Directorul executiv al SM Entertainment, una dintre cele mai mari agenţii din industria K-pop, se va alătura delegaţiei de afaceri a lui Lee, potrivit presei locale.

Editor : Ș.A.