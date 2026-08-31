Xi Jinping și-a demis cel mai apropiat consilier militar după zvonuri de conspirație

Generalii chinezi Zhang Youxia și Liu Zhenli au fost demiși din funcțiile lor din cadrul Comisiei Militare Centrale (CMC), a relatat Reuters. Zhang a ocupat funcția de vicepreședinte al CMC și era considerat al doilea la comandă după președintele chinez Xi Jinping și cel mai apropiat aliat militar al său, scrie The Moscow Times.

O anchetă asupra generalilor a fost lansată în ianuarie, pe fondul suspiciunii de încălcări grave ale disciplinei și ale legii. În ultimii ani, liderul chinez a lansat o campanie anticorupție în cadrul armatei. Ca parte a acestei campanii, foștii miniștri ai Apărării Wei Fenghe și Li Shangfu au fost suspendați și puși sub anchetă.

Schimbările de personal au avut loc în urma zvonurilor despre o posibilă tentativă de lovitură de stat militară în China.

La 18 ianuarie, Zhang ar fi trimis o companie de trupe la Hotelul Yingxi din vestul Beijingului, unde urmau să-l aresteze pe Xi Jinping, potrivit The Spectator. Soldați din Biroul Central de Securitate al liderului chinez au atacat trupele lui Zhang într-o ambuscadă. Bătălia care a rezultat ar fi ucis nouă gardieni și zeci de soldați.

Zhang a luptat în războiul sino-vietnamez din 1979. Tatăl său, generalul Zhang Zongxun, a fost un asociat al lui Xi Zhongxun, tatăl președintelui chinez Xi.

Potrivit RBC , Zhang și Xi sunt considerați „prinți” - descendenți ai unor înalți oficiali de partid. În 2012, Zhang a devenit șeful Departamentului General de Armament al PLA, care este responsabil pentru achiziționarea și dezvoltarea armelor. În 2017, a devenit vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, iar în 2022 a fost reales în această funcție, în ciuda faptului că urma să se pensioneze.

Editor : M.C